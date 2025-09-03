完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

記者楊舒帆／台北報導

味全龍本土王牌徐若熙3日在大巨蛋挑戰完全比賽，第92球投出保送破功。他賽後透露當下心情，直言沒能引誘林智平揮棒，相當可惜。同時他也寫下中華職棒歷史上首位7局無安打但未能奪勝的悲情紀錄。

徐若熙因蜂窩性組織炎缺陣，相隔16天才重返一軍先發。連續解決20名打者後，才投出保送讓林智平上壘。徐若熙表示：「我知道智平學長打擊頭腦很好，要一直跟他周旋，直球、變化球都要用。他那球我有投進去，但學長選得比較好，很可惜，應該要出棒的。」

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

談到挑戰完全比賽，徐若熙坦言：「沒有想太多，就是一直丟。投出保送的時候也沒特別在意，只是覺得那球沒揮棒很可惜，那顆球算甜，應該會揮的，薑還是老的辣。」

至於隊友的反應，他笑說，「大家沒有遠離我，跟平常一樣。」徐若熙投完7局無安打後就退場，沒有續投。他解釋：「可能因為中間休息了16天，強度拉太快，如果有些地方跑掉，怕會不舒服。」

回顧此役，徐若熙主投7局，用98球送出8次三振，僅1次保送，完全沒被敲安打。他說：「配球上應該做得不錯，之前對過桃猿好幾次，有修正不同情況的配球。」他也指出，休息天數拉長對恢復有幫助，但實戰感覺有時候會找不回來，期間光靠牛棚練投，就算先發狀況好也不能急著出力。

徐若熙也表示，在大巨蛋投球的感覺真的很舒服，同時不忘稱讚對方先發黃子鵬：「學長投得也很好，只失1分。」

