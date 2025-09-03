運動雲

>

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

記者楊舒帆／台北報導

味全龍本土王牌徐若熙3日在大巨蛋挑戰完全比賽，第92球投出保送破功。他賽後透露當下心情，直言沒能引誘林智平揮棒，相當可惜。同時他也寫下中華職棒歷史上首位7局無安打但未能奪勝的悲情紀錄。

徐若熙因蜂窩性組織炎缺陣，相隔16天才重返一軍先發。連續解決20名打者後，才投出保送讓林智平上壘。徐若熙表示：「我知道智平學長打擊頭腦很好，要一直跟他周旋，直球、變化球都要用。他那球我有投進去，但學長選得比較好，很可惜，應該要出棒的。」

▲▼徐若熙。（圖／味全龍提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

談到挑戰完全比賽，徐若熙坦言：「沒有想太多，就是一直丟。投出保送的時候也沒特別在意，只是覺得那球沒揮棒很可惜，那顆球算甜，應該會揮的，薑還是老的辣。」

至於隊友的反應，他笑說，「大家沒有遠離我，跟平常一樣。」徐若熙投完7局無安打後就退場，沒有續投。他解釋：「可能因為中間休息了16天，強度拉太快，如果有些地方跑掉，怕會不舒服。」

回顧此役，徐若熙主投7局，用98球送出8次三振，僅1次保送，完全沒被敲安打。他說：「配球上應該做得不錯，之前對過桃猿好幾次，有修正不同情況的配球。」他也指出，休息天數拉長對恢復有幫助，但實戰感覺有時候會找不回來，期間光靠牛棚練投，就算先發狀況好也不能急著出力。

徐若熙也表示，在大巨蛋投球的感覺真的很舒服，同時不忘稱讚對方先發黃子鵬：「學長投得也很好，只失1分。」

▲▼徐若熙。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍徐若熙挑戰完全比賽退場解釋大巨蛋影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

熱門新聞

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威解鎖大聯盟生涯首次板凳清空

2世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席世錦賽

3大谷翔平第46轟「快到看不清楚」

4大谷46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接到了

5大谷翔平MVP討論「免議」 外媒分析

最新新聞

1退休倒數？皮爾斯預言詹皇迎最後一季

2林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

3獅逆轉5連勝　林佳緯最年輕再見轟

4第92球完全比賽破功　徐若熙嘆可惜

5悍將終結洲際魔咒　逃過零勝恥辱

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366