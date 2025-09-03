贏了！悍將止住洲際7連敗　2比1險勝兄弟避免零勝收尾

運動雲

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將終於在洲際開胡！今晚對戰中信兄弟的例行賽最終戰，以2比1擊敗兄弟，9局驚險守住勝利，拿下本季在洲際的首勝，避免成為中職史上第一支單季在洲際勝率掛零的隊伍，也中止苦吞洲際7連敗的不名譽紀錄。

悍將本季在洲際球場一路陷入低潮，戰績一度來到0勝7敗，昨再敗給兄弟後面臨背水一戰，若今晚吞敗，就將以0勝8敗收尾，創下聯盟啟用洲際以來的首見「單季零勝」尷尬紀錄。

不過富邦此役展現韌性，投手群壓制兄弟打線，林澤彬在3局適時安打率隊先馳得點，8局上，再從蔡齊哲手中擊出中職一軍生涯首轟，這一轟讓他等了1782天。

9局下，張奕登板關門，卻被江坤宇擊出安打，失掉1分，留下一三壘有人退場，曾峻岳臨危受命上場，製造雙殺化解險境，驚險守住1分差。

悍將先發投手日籍投手鈴木駿輔迎來本季第二場出賽，用103球投完7局，只被敲3支零星安打，對王威晨投出此戰唯一1次四壞球保送，飆出7次三振，刷新個人單場新高三振數，沒有失分，在林澤彬分數支援下，拿下今年一軍首勝。

靠著此役突破，悍將避免了球團史第3次至少9連敗，也守住了顏面。

兄弟先發李博登此役投滿7局，用球98球，被敲6支安打，僅送出1次四壞保送，並飆出6次三振。3局上被蔡佳諺擊出安打，隨後左外野手許庭綸發生失誤，讓跑者直上得點圈，再被林澤彬補上安打，讓悍將率先攻下1分。這分為非責失，加上打線未給予援護，讓李博登背負敗投。

