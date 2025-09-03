擺脫低潮！林昱珉連2戰好投　5局僅失1分奪本季第3勝

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力響尾蛇3A的台灣左投林昱珉今（3）日面對水手3A先發5局僅失1分，成功奪下本季第3勝，防禦率降至6.96。繼上一場穩定出賽後，再次繳出代表作，逐步走出低潮。

林昱珉此役開局略顯不穩，首局投出2次保送，但隨後製造雙殺化解危機；第2局再度送出保送並被敲出安打，所幸未失分；第3局面對泰勒（Samad Taylor），被敲出陽春全壘打失掉全場唯一1分。

Samad Taylor lasers a solo HR! pic.twitter.com/llSP6dqOXt — Mariners Minors (@MiLBMariners) September 3, 2025

第4局他順利送出3上3下；第5局再度靠雙殺化解壘上危機，順利完成5局投球任務。

林昱珉本場共用86球投滿5局，被擊出3支安打、包含1發全壘打，送出5次三振、3次保送，責失1分，防禦率降至6.96。響尾蛇打線則在他在場期間給予強力火力支援，前5局灌進6分，終場全隊以11比1大勝，林昱珉順利收下勝投。

值得一提的是，林昱珉上一戰面對巨人3A止跌回穩，主投4.2局失2分，被敲5支安打、送出3次三振、3次保送，今日是他連續第2場繳出好投。