運動雲

>

擺脫低潮！林昱珉連2戰好投　5局僅失1分奪本季第3勝

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力響尾蛇3A的台灣左投林昱珉今（3）日面對水手3A先發5局僅失1分，成功奪下本季第3勝，防禦率降至6.96。繼上一場穩定出賽後，再次繳出代表作，逐步走出低潮。

林昱珉此役開局略顯不穩，首局投出2次保送，但隨後製造雙殺化解危機；第2局再度送出保送並被敲出安打，所幸未失分；第3局面對泰勒（Samad Taylor），被敲出陽春全壘打失掉全場唯一1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第4局他順利送出3上3下；第5局再度靠雙殺化解壘上危機，順利完成5局投球任務。

林昱珉本場共用86球投滿5局，被擊出3支安打、包含1發全壘打，送出5次三振、3次保送，責失1分，防禦率降至6.96。響尾蛇打線則在他在場期間給予強力火力支援，前5局灌進6分，終場全隊以11比1大勝，林昱珉順利收下勝投。

值得一提的是，林昱珉上一戰面對巨人3A止跌回穩，主投4.2局失2分，被敲5支安打、送出3次三振、3次保送，今日是他連續第2場繳出好投。

關鍵字： MLB亞利桑那響尾蛇林昱珉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

熱門新聞

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威解鎖大聯盟生涯首次板凳清空

2世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席世錦賽

3大谷翔平第46轟「快到看不清楚」

4大谷46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接到了

5獨／PLG洋基簽猛將　前狀元阿拉薩加盟

最新新聞

1林昱珉連2戰回穩！5局僅失1分奪勝

2美媒：勇士必須力阻庫明加選合格報價

3洋基7比1客場痛宰太空人

4鄧愷威解鎖大聯盟生涯首次板凳清空

5戰神延攬211公分防守悍將齊曼加

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366