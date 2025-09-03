「勝負就在幾分之間！」　喬科維奇驚險過關晉美網4強

▲美網8強賽喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美網男單8強焦點戰，38歲的塞爾維亞天王喬科維奇（Novak Djokovic）歷經3小時24分鐘的激戰，最終以6-3、7-5、3-6、6-4擊退美國名將弗里茲（Taylor Fritz），保持對戰11戰全勝的不敗紀錄，晉級準決賽，將迎戰西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

No one defeats Novak Djokovic in the US Open quarterfinals pic.twitter.com/bmc9HY1J8C
September 3, 2025

喬科維奇賽後直言這場比賽「驚險萬分」：「這是一場極為接近的比賽，真的誰都有可能。我覺得自己很幸運在第二盤挽救了一些關鍵破發點，我認為在第二、第三盤的大部分時間裡，他其實打得更好，在這種比賽中，往往就是幾分決定勝負。」

首盤喬科維奇在5-3的發球勝盤局中面臨5個破發點，最終力保不失；第二盤則在5-4遭到弗里茲破發，但隨後弗里茲在關鍵時刻雙發失誤，將優勢再度拱手讓出，喬科維奇鎖定盤數，徹底打擊了對手的氣勢。

Novak Djokovic on the crowd: “They’re doing me a favor. The more they cheer against me, the better it is for me. They wake something in me that they don’t want to see - a winner.”



They never learn.pic.twitter.com/I5XfRyYSH0 — Danny (@DjokovicFan_) September 3, 2025

雖然喬科維奇已經取得2盤領先，但第3盤被破發後情緒顯得不耐，還與主審抱怨觀眾過度喧鬧；他必須在壓力與干擾下，努力調整節奏。第四盤弗里茲雖靠正拍進攻與長拍對抗佔上風，但在4-5的發球局又一次崩盤，雙發失誤斷送比賽。

「最後一局真的讓人神經緊繃，」喬科維奇說道，「對泰勒來說，以雙發失誤結束比賽真的很殘酷，他不該這樣，但他打出了一場很棒的比賽，也有個很出色的賽事表現。」

Novak Djokovic defeats Taylor Fritz to advance to the semifinals at the US Open



Djokovic's 53 semifinal appearances are the MOST by any player in the Open Era pic.twitter.com/JGHkkCaFcs — ESPN (@espn) September 3, 2025

喬科維奇也坦承，這場比賽並非自己在底線上的完美展現：「今天我並沒有覺得自己在底線上佔據優勢，在很多發球局裡，我只是努力活下來、為每一球拼搏。他打得很有侵略性，壓在底線附近，不容易應付，最終，勝利才是最重要的，我對自己的拼勁感到非常自豪，也總是把對這項運動的熱情展現在場上，我依舊在享受比賽。」

Novak Djokovic is dancing into the semifinals of the US Open. pic.twitter.com/SgyMP6y1kr — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

這位24座大滿貫冠軍賽後還即興表演K-pop熱門舞蹈《Soda Pop》，他解釋這是為了慶祝女兒塔拉（Tara）8歲生日。

喬科維奇此次闖入美網準決賽，已與美國傳奇康納斯（Jimmy Connors）並列史上最多14次準決賽紀錄。喬帥曾在2011、2015、2018 與2023年四度封王。

同時，他也達成本季4大滿貫全部打進4強的成就，這是他生涯第7次做到。根據 Infosys勝負指數，他本季戰績為31勝9負，目前在PIF ATP 年終總決賽積分榜排名第3，僅落後艾卡拉茲與辛納（Jannik Sinner）。