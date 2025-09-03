運動雲

>

「勝負就在幾分之間！」　喬科維奇驚險過關晉美網4強

▲▼美網8強賽，喬科維奇、弗里茨。（圖／達志影像／美聯社）

▲美網8強賽喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美網男單8強焦點戰，38歲的塞爾維亞天王喬科維奇（Novak Djokovic）歷經3小時24分鐘的激戰，最終以6-3、7-5、3-6、6-4擊退美國名將弗里茲（Taylor Fritz），保持對戰11戰全勝的不敗紀錄，晉級準決賽，將迎戰西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

喬科維奇賽後直言這場比賽「驚險萬分」：「這是一場極為接近的比賽，真的誰都有可能。我覺得自己很幸運在第二盤挽救了一些關鍵破發點，我認為在第二、第三盤的大部分時間裡，他其實打得更好，在這種比賽中，往往就是幾分決定勝負。」

首盤喬科維奇在5-3的發球勝盤局中面臨5個破發點，最終力保不失；第二盤則在5-4遭到弗里茲破發，但隨後弗里茲在關鍵時刻雙發失誤，將優勢再度拱手讓出，喬科維奇鎖定盤數，徹底打擊了對手的氣勢。

雖然喬科維奇已經取得2盤領先，但第3盤被破發後情緒顯得不耐，還與主審抱怨觀眾過度喧鬧；他必須在壓力與干擾下，努力調整節奏。第四盤弗里茲雖靠正拍進攻與長拍對抗佔上風，但在4-5的發球局又一次崩盤，雙發失誤斷送比賽。

「最後一局真的讓人神經緊繃，」喬科維奇說道，「對泰勒來說，以雙發失誤結束比賽真的很殘酷，他不該這樣，但他打出了一場很棒的比賽，也有個很出色的賽事表現。」

喬科維奇也坦承，這場比賽並非自己在底線上的完美展現：「今天我並沒有覺得自己在底線上佔據優勢，在很多發球局裡，我只是努力活下來、為每一球拼搏。他打得很有侵略性，壓在底線附近，不容易應付，最終，勝利才是最重要的，我對自己的拼勁感到非常自豪，也總是把對這項運動的熱情展現在場上，我依舊在享受比賽。」

這位24座大滿貫冠軍賽後還即興表演K-pop熱門舞蹈《Soda Pop》，他解釋這是為了慶祝女兒塔拉（Tara）8歲生日。

喬科維奇此次闖入美網準決賽，已與美國傳奇康納斯（Jimmy Connors）並列史上最多14次準決賽紀錄。喬帥曾在2011、2015、2018 與2023年四度封王。

同時，他也達成本季4大滿貫全部打進4強的成就，這是他生涯第7次做到。根據 Infosys勝負指數，他本季戰績為31勝9負，目前在PIF ATP 年終總決賽積分榜排名第3，僅落後艾卡拉茲與辛納（Jannik Sinner）。

關鍵字： 美國網球公開賽ATP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門新聞

鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空　球迷笑：不上去恐下3A

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威解鎖大聯盟生涯首次板凳清空

2世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席世錦賽

3大谷翔平第46轟「快到看不清楚」

4大谷46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接到了

5獨／PLG洋基簽猛將　前狀元阿拉薩加盟

最新新聞

1林昱珉連2戰回穩！5局僅失1分奪勝

2美媒：勇士必須力阻庫明加選合格報價

3洋基7比1客場痛宰太空人

4鄧愷威解鎖大聯盟生涯首次板凳清空

5戰神延攬211公分防守悍將齊曼加

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366