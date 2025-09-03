克蕭首局亂流失4分自責「太傷」　接住飛向頭部強襲球化解險情

▲克蕭首局遭遇大亂流。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇老將左投克蕭（Clayton Kershaw）今（3）日於客場對匹茲堡海盜擔任先發，首局遭遇亂流失掉4分，後續穩住陣腳，投滿5局未再失分。賽後他自責表示，「首局失分實在太傷，後面能守下來只能算是稍微彌補。」

克蕭首局面對海盜打線投出罕見不穩表現，開局就被首棒特里奧洛（Jared Triolo）敲出中間方向二壘安打，隨後連續投出2次保送，形成無人出局滿壘局面，面對第4棒范姆（Tommy Pham）首球就遭攻擊，擊出右外野落點巧妙的二壘安打，失掉2分。

Tommy Pham gets the party started pic.twitter.com/7yRWC5fxJm — Pittsburgh Pirates (@Pirates) September 2, 2025

接著又被麥卡臣（Andrew McCutchen）擊出投手強襲安打掉第3分，隨後雖靠高飛犧牲打解決卡納里奧（Alexander Canario），但壘上三壘跑者趁機衝回本壘再下一城，首局結束形成4比0落後。

儘管第1局出現重大危機，但克蕭展現老將價值，從第2局起逐漸回穩，連續4局未再被敲出安打，成功將比賽拉回穩定節奏。

在5局下、2出局時，范姆擊出強襲平飛球直奔克蕭頭部，但他反應快速用手套接下，化解險情，場邊觀戰的家人也露出鬆了一口氣的笑容。總計他用87球投滿5局，送出4次三振、4次保送、被擊出3安，責失4分。

In Year 18, Clayton Kershaw still has quick reflexes pic.twitter.com/vIM8tBTvGn — MLB (@MLB) September 3, 2025

克蕭賽後表示，「今天開局球控的很差，不太確定為什麼，保送太多讓比賽變得很複雜。」談到2局後回穩，他平靜地說，「沒有什麼特別的訣竅，只是盡可能切換心情，想辦法多撐久一點。」

他也主動讚揚道奇打線的貢獻，「我們的打線真的很拚，能追成4比4已經很棒，雖然最終沒能超前，但我真的很感謝打線不分上中下棒都很努力，只可惜今天沒辦法撐住，這場輸球真的很難受。」

克蕭若能拿下此役勝投，將成為睽違2年再次單季雙位數勝場，不過本場比賽無緣第10勝，也讓這項里程碑暫時延後。