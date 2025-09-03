滿場1.7萬人看甲子園王牌左投回鄉好投　U18日本隊險勝沖繩選拔　

▲U18日本隊左投末吉良丞。（圖／截自侍JAPAN官網）

記者楊舒帆／綜合報導

第32屆WBSC U18世界盃棒球賽，日本高中代表隊2日晚間在那霸沖繩Cellular球場進行熱身賽，迎戰沖繩高校選拔隊。比賽受雨勢影響延遲並中斷，代表隊以4比3險勝。此役吸引滿場17,969名觀眾進場，門票全數售罄。

U18日本隊由沖繩尚學二年級左投末吉良丞掛帥先發，他在家鄉球迷面前投出2局無失分、無四壞，送出4次三振的內容，展現穩健狀態。母隊沖繩尚學監督、同時也是選拔隊教頭的比嘉公也直言：「他的直球、滑球和下墜球進好球帶時非常難應付。」

比賽前三局日本代表隊率先掌握攻勢，藤森海斗（明德義塾）、為永皓（橫濱）連續安打，第4棒阿部葉太（橫濱）擊出中外野安打先馳得點，隨後橫山悠（山梨學院）再送上犧牲飛球追加分數。U18日本隊4局起，由去年夏甲子園冠軍投手西村一毅（京都國際）接手，展現犀利變化球連飆三振，展現奪冠班底實力。

大榮利哉（學法石川）5局上選到保送，代表隊再添1分。隨後比賽因雨中斷，重新開打的5局下，沖繩選拔隊追回1分。6局上阿部再度敲安送回保險分，7局上，石垣元氣（健大高崎）雖被對手攻下2分逼近，但最終以速球搭配指叉球三振對手，守住勝利。

比賽結束後舉行壯行儀式，隊長阿部葉太致詞時感謝地主球迷與球場工作人員，並強調全隊目標直指世界冠軍與連霸，獲得滿場球迷熱烈掌聲。

末吉良丞賽後則表示，能在家鄉觀眾面前投球十分開心，雖然還不習慣國際比賽的硬投手丘，但狀態調整得不錯，期待能在世界盃展現最佳表現。

監督小倉全由表示，「能比賽最重要。末吉投得不錯，他自己也很想投。（藤森與阿部的打擊）他們很順利地適應了木棒。球員們在聲援下更有精神，能打出好比賽，真的感謝大家。」