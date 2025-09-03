運動雲

>

滿場1.7萬人看甲子園王牌左投回鄉好投　U18日本隊險勝沖繩選拔　

▲▼U18日本隊左投末吉良丞。（圖／截自侍JAPAN官網）

▲U18日本隊左投末吉良丞。（圖／截自侍JAPAN官網）

記者楊舒帆／綜合報導

第32屆WBSC U18世界盃棒球賽，日本高中代表隊2日晚間在那霸沖繩Cellular球場進行熱身賽，迎戰沖繩高校選拔隊。比賽受雨勢影響延遲並中斷，代表隊以4比3險勝。此役吸引滿場17,969名觀眾進場，門票全數售罄。

U18日本隊由沖繩尚學二年級左投末吉良丞掛帥先發，他在家鄉球迷面前投出2局無失分、無四壞，送出4次三振的內容，展現穩健狀態。母隊沖繩尚學監督、同時也是選拔隊教頭的比嘉公也直言：「他的直球、滑球和下墜球進好球帶時非常難應付。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽前三局日本代表隊率先掌握攻勢，藤森海斗（明德義塾）、為永皓（橫濱）連續安打，第4棒阿部葉太（橫濱）擊出中外野安打先馳得點，隨後橫山悠（山梨學院）再送上犧牲飛球追加分數。U18日本隊4局起，由去年夏甲子園冠軍投手西村一毅（京都國際）接手，展現犀利變化球連飆三振，展現奪冠班底實力。

大榮利哉（學法石川）5局上選到保送，代表隊再添1分。隨後比賽因雨中斷，重新開打的5局下，沖繩選拔隊追回1分。6局上阿部再度敲安送回保險分，7局上，石垣元氣（健大高崎）雖被對手攻下2分逼近，但最終以速球搭配指叉球三振對手，守住勝利。

比賽結束後舉行壯行儀式，隊長阿部葉太致詞時感謝地主球迷與球場工作人員，並強調全隊目標直指世界冠軍與連霸，獲得滿場球迷熱烈掌聲。

末吉良丞賽後則表示，能在家鄉觀眾面前投球十分開心，雖然還不習慣國際比賽的硬投手丘，但狀態調整得不錯，期待能在世界盃展現最佳表現。

監督小倉全由表示，「能比賽最重要。末吉投得不錯，他自己也很想投。（藤森與阿部的打擊）他們很順利地適應了木棒。球員們在聲援下更有精神，能打出好比賽，真的感謝大家。」

關鍵字： U18世界盃日本代表隊棒球熱身賽末吉良丞沖繩高校選拔

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

U18韓國隊險勝明星隊火力不容小覷　朴錫珉之子單局失4分曝隱憂

U18韓國隊險勝明星隊火力不容小覷　朴錫珉之子單局失4分曝隱憂

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

熱門新聞

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席世錦賽

2大谷翔平第46轟「快到看不清楚」

3大谷46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接到了

4獨／PLG洋基簽猛將　前狀元阿拉薩加盟

5大谷翔平MVP討論「免議」 外媒分析

最新新聞

1克蕭首局亂流失4分自責「太傷」

2國體大打線貫徹「打平打強」戰術

3目睹大谷翔平生涯最速轟　貝茲苦笑

4國王宣布續約桑尼　攜手再拚東超冠軍

5國立體大挺進桃園盃冠軍戰

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366