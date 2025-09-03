運動雲

被大谷敲「超高速全壘打」　海盜年輕投手：他真的太誇張了

▲▼海盜錢德勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲錢德勒挨大谷翔平超高速全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

匹茲堡海盜年輕投手錢德勒（Bubba Chandler）今（3）日被大谷翔平轟出擊球初速高達120英里的超高速全壘打，成為菜鳥球季的苦澀教訓。這位22歲右投賽後仍保持正面態度，坦言「真的很震撼，是一堂難忘的課。」不過他也直呼，大谷「真的太誇張了」。

錢德勒此戰在3局上對大谷投出一顆99.2英里的內角低速球，不料卻挨大谷炸裂1發超高速陽春砲。他賽後透露，當下其實是出現了失投球，「原本是想投高一點的，卻投到了他最容易攻擊的位置，結果就被修理了，他完全沒放過我這個失誤。」

這是大谷本季第46轟、近7戰來首轟，也讓他完成加盟洛杉磯道奇後的第100發全壘打。賽後回憶這一球，錢德勒直言，「我真的嚇到了，抬頭看到那球時，只能說『哇，他真的太誇張了……』那是我見過最強勁的擊球，簡直瘋狂。」

現年22歲的錢德勒，今年8月22日才迎來大聯盟初登板，是海盜農場排名第2的潛力大物，過去大學時期曾兼任游擊與美式足球四分衛，具備高度運動天賦。

雖然挨轟，但他也展現出成熟度，「對手（道奇隊）裡有很多偉大的選手，他（大谷翔平）可能是史上最強之一的球員，能對決這樣的對手，某種程度上也是件很酷的事。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平匹茲堡海盜錢德勒

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

