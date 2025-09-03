運動雲

>

巨人迪佛斯開轟引發「板凳清空」　阿德梅斯生日鬥毆共3人遭驅逐

▲▼舊金山巨人、科羅拉多洛磯一役爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲舊金山巨人與科羅拉多洛磯爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

舊金山巨人與科羅拉多洛磯今（3）日在庫爾斯球場交手，開賽不到1局便爆發激烈衝突，巨人強打迪佛斯（Rafael Devers）首局開轟後，與洛磯先發投手弗里蘭（Kyle Freeland）爆發口角，雙方球員隨即衝出板凳爆發肢體衝突，場面一度失控。

迪佛斯在比賽首打席就將球轟出右外野，為巨人早早取得2比0領先，然而他在擊出全壘打後與弗里蘭發生言語交鋒，隨即引發板凳清空，雙方球員聚集投手丘附近爆發推擠與叫囂，現場氣氛緊張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

裁判組花費約13分鐘進行討論與回顧影像，最終宣布驅逐弗里蘭，與巨人三壘手查普曼（Matt Chapman）及游擊手阿德梅斯（Willy Adames）出場。值得一提的是，阿德梅斯今天正值生日，卻因參與鬥毆慘遭驅逐。

衝突平息後，迪佛斯仍完成繞壘，巨人以2比0領先。由於驅逐導致陣容調動，迪佛斯從一壘轉守三壘，史密斯（Dominic Smith）頂上一壘，施密特（Casey Schmitt）鎮守二壘，而柯斯（Christian Koss）則移防游擊。

此役為雙方系列賽第2戰，巨人目前正積極爭取外卡席次，而迪佛斯近期打擊火燙，已連3場開轟。

關鍵字： MLB舊金山巨人科羅拉多洛磯迪佛斯弗里蘭查普曼阿德梅斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

U18韓國隊險勝明星隊火力不容小覷　朴錫珉之子單局失4分曝隱憂

U18韓國隊險勝明星隊火力不容小覷　朴錫珉之子單局失4分曝隱憂

神射湯普森揭勇士王朝內幕：與柯瑞、格林多次爭吵說重話

神射湯普森揭勇士王朝內幕：與柯瑞、格林多次爭吵說重話

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

熱門新聞

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席世錦賽

2大谷翔平第46轟「快到看不清楚」

3獨／PLG洋基簽猛將　前狀元阿拉薩加盟

4大谷46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接到了

5剛升高A不久又傳捷報　林維恩火速躍上2A

最新新聞

1被大谷敲超速轟　投手：他太誇張

2夢想家連兩年赴日熱身賽揭開新球季序幕

3大谷炸裂生涯最速轟！羅伯斯驚嘆

4佐佐木朗希5局挨2轟　場上出現插曲

5「小蠻牛」複製納達爾17年前神蹟

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366