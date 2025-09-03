巨人迪佛斯開轟引發「板凳清空」　阿德梅斯生日鬥毆共3人遭驅逐

▲舊金山巨人與科羅拉多洛磯爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

舊金山巨人與科羅拉多洛磯今（3）日在庫爾斯球場交手，開賽不到1局便爆發激烈衝突，巨人強打迪佛斯（Rafael Devers）首局開轟後，與洛磯先發投手弗里蘭（Kyle Freeland）爆發口角，雙方球員隨即衝出板凳爆發肢體衝突，場面一度失控。

迪佛斯在比賽首打席就將球轟出右外野，為巨人早早取得2比0領先，然而他在擊出全壘打後與弗里蘭發生言語交鋒，隨即引發板凳清空，雙方球員聚集投手丘附近爆發推擠與叫囂，現場氣氛緊張。

Something you don't see every day in the Giants vs. Rockies game.



Rafael Devers hits a home run off of Kyle Freeland. Freeland yells at Devers for staring at the home run and the benches cleared as Devers was running the bases.



Dave Flemming and Javier Lopez had the call. pic.twitter.com/wn6JudUYTE — Awful Announcing (@awfulannouncing) September 3, 2025

裁判組花費約13分鐘進行討論與回顧影像，最終宣布驅逐弗里蘭，與巨人三壘手查普曼（Matt Chapman）及游擊手阿德梅斯（Willy Adames）出場。值得一提的是，阿德梅斯今天正值生日，卻因參與鬥毆慘遭驅逐。

衝突平息後，迪佛斯仍完成繞壘，巨人以2比0領先。由於驅逐導致陣容調動，迪佛斯從一壘轉守三壘，史密斯（Dominic Smith）頂上一壘，施密特（Casey Schmitt）鎮守二壘，而柯斯（Christian Koss）則移防游擊。

此役為雙方系列賽第2戰，巨人目前正積極爭取外卡席次，而迪佛斯近期打擊火燙，已連3場開轟。