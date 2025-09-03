運動雲

艾卡拉茲直落3輕取捷克名將　強勢闖進美網4強

▲艾卡拉茲直落3輕取捷克名將　強勢闖進美網4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美國網球公開賽男單8強賽3日登場，22歲西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）展現驚人火力，以6比4、6比2、6比4直落三盤擊退捷克新星雷赫卡（Jiri Lehecka），延續未失一盤的完美之旅，強勢闖進4強，持續朝著自2022年美網以來首座硬地大滿貫冠軍邁進。

雖然比分看似一面倒，但場上卻火花四射；雷赫卡曾在二月多哈賽事擊敗艾卡拉茲，是本季僅有6位能擊敗他的球員之一，在比賽中多次打出高品質回合，將西班牙人逼到邊緣。

不過艾卡拉茲反而被激發鬥志，憑藉一連串大膽的放小球截擊與華麗擊球掌握優勢，甚至在第二盤一個21拍的長回合中，背對球網、伸手完成放小球截擊的驚人表現，引爆全場掌聲。

在發球端，艾卡拉茲同樣展現統治力，他在第一發45分中僅丟7分，且全場未面對任何破發點，僅用時1小時56分鐘便收下勝利。

截至目前，艾卡拉茲本賽季已拿下巡迴賽領先的59勝與6冠，距離他2023年締造的個人最佳65勝、6冠紀錄僅一步之遙；本週世界第一之爭也備受矚目，若他能在紐約追平或超越衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）的成績，就能重返睽違近2年的世界第一寶座。

對於排名壓力，艾卡拉茲強調自己心態放鬆：「如果我過度去想世界第一，反而會給自己壓力，而我不想那樣，我只想踏上球場，打出自己的東西，遵循自己的目標，盡情享受比賽，世界第一就在那裡，但我盡量不要太去想它。」

他同時透露自己偶爾也會透過比賽精華片段提醒自己：「其實我不太會主動看，但有時候當我走進客廳，看到弟弟們在看我的精華，我就會坐下來陪他們看；每次再看到那些擊球，都會在比賽中提醒我一些東西。」

按照籤表，艾卡拉茲四強的對手將是四屆冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）或去年亞軍弗里茨（Taylor Fritz）；若能闖進決賽，他很可能再次迎戰宿敵辛納，兩人本季已連續四站同時打進同一賽事，艾卡拉茲也以9勝5負在雙方對戰中領先。

