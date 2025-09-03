4秒著彈！大谷翔平46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接球：不賣

Shohei Ohtani rockets a home run out at 120 MPH ???? pic.twitter.com/EFxw2IPbUE — MLB (@MLB) September 2, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平今在客場出戰海盜，以「第一棒、指定打擊」先發，敲出相隔7場比賽的第46轟，同時也是他轉戰道奇後第100發全壘打。這一轟擊球初速高達120英里（約193.1公里），僅用約4秒就飛進右外野觀眾席，嚇壞現場球迷。

這發全壘打出現在3局上一出局，大谷面對海盜投手錢德勒（Bubba Chandler），在3好1壞時鎖定一顆內角低點的99.2英里（約159.6公里）速球，一棒轟擊球初速120英里（約193.1公里）的驚人平射炮，寫下個人生涯最速擊球紀錄。 這一轟像子彈一樣直飛右外野觀眾席。

來自維吉尼亞州里奇蒙的20歲女大學生霍根（Maya Hogan）幸運接到這顆紀念球。 她回憶當下情景時笑說，「一開始根本不敢相信是我接到的，抬頭一看大家都朝我喊，我才意識到真的接到了。這是翔平今天的第一支安打，也是第一發全壘打，特別有紀念價值。」

霍根直言擊球的速度嚇壞了現場觀眾，「那球就像火箭一樣朝我們飛來，真的好快，有點可怕。」至於這顆全壘打，她堅定表示要自己保留，「這是無價的，如果賣掉，爸爸一定會生氣。而且一旦賣了就永遠不在我身邊了，帶回家才有意義，所以絕對不會賣。」

雖然她是洋基球迷，但依舊大讚大谷，「我一直說他是現代的貝比魯斯，他真的有那樣的實力。不管在哪一隊，他都一定能成功。」

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）