U18韓國隊險勝明星隊火力不容小覷　朴錫珉之子單局失4分曝隱憂

▲U18韓國隊。（圖／KBSA官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

U18韓國隊正積極備戰即將到來的世界盃，他們2日在首爾木洞球場，與由韓國獨立聯盟及大專頂尖球員組成的 KBSA明星隊進行熱身賽，兩軍激戰到延長突破僵局制，最終由U18代表隊以9比8驚險勝出，雙方都在比賽中獲得寶貴經驗。

據《spotvnews》U18韓國隊此戰展現青春衝勁，前4局靠著攻勢先以4比0領先，展現強烈的拚戰意志。不過比賽在5局上被對手抓到機會，朴錫珉之子朴俊鉉登板遭KBSA明星隊重砲狙擊，單局狂失4分，比分被追平。

U18代表隊在5局下靠著安智源的左外野安打送回超前分，並比出手勢帶動全隊氣勢。接著吳宰源即使擊出內野滾地球，也拼盡全力衝刺上壘，展現永不放棄的態度。

KBSA明星隊同樣不手軟，7局上由權正浩敲出右外野陽春砲，將比分追成5比5平手，現場氣氛沸騰。比賽最後一路鏖戰至突破僵局制，最終U18代表隊靠著申宰寅單場猛敲4安打的火燙手感，成功以9比8笑納勝利。

此役除了安智源、吳宰源、申宰寅等人火力演出外，教練團也在比賽中持續檢視投手群狀態，包括朴俊鉉在內的多位投手經歷壓力測試，對球員心態與臨場應變都是難得的磨練。

這場比賽雖名為「交流賽」，卻幾乎等同於世界盃的實戰演練。U18韓國隊將於9月5日啟程沖繩，迎戰世界棒球經典強權，分組賽將碰上古巴、日本、義大利、波多黎各與南非等勁旅，挑戰極大。