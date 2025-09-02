范振宸5局好投穩定軍心！ 臺北市大總教練盛讚：表現足夠穩健

▲范振宸穩健先發、打線單局灌6分 臺北市大6比3勝中信科大。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）



記者胡冠辰／桃園報導

臺北市大今（2日）在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽展開與中信科大的激烈交鋒，臺北市大在2局下半火力全開，單局灌進6分奠定勝基，最終以6:3收下勝利；賽後臺北市大總教練王宜民談到球隊大局形成與先發投手范振宸的表現，給予肯定並提出觀察。

比賽前兩局雙方互交白卷，直到2局下半，臺北市大打線徹底甦醒。潘宇翔、楊子濬接連安打後，黃提摩太選到保送形成滿壘，廖睿綸、戴伯丞、黃聖凱、白井雄登接連建功，單局攻下6分，直接打崩中信科大先發黃柏恩，迫使對手提前換投。

中信科大雖在6局上半展開反攻，林軒廣掃出二壘安打帶回2分，隨後那霆恩適時安打再添1分，將比分追至3:6，但後續攻勢被壓制，最終未能改寫戰局。

賽後，臺北市大總教練王宜民談到球隊在2局下半形成大局的關鍵：「大家在賽前都知道這場蠻重要的，那贏球才有晉級；一開始，選手對於比賽的專注度都蠻高的，那個大局我們有掌握到一些投手的失投球，也打得不錯，拿到了六分。」

「可是在那個大局之後，好像選手覺得分數夠了，所以專注度下降了一些，這點是比較可惜的地方，」王宜民教練接著提及。

對於先發投手范振宸的表現，教練表示：「今天先發投手投了5局的好球，幫助球隊在前半段維持六分領先，後援投手雖然有點狀況，但最後還是守下來，把勝利守住。」