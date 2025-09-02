唐西奇「甩肉14公斤」詹皇有功　精壯保鑣歐錦賽護駕引關注

▲唐西奇瘦身成功，歐錦賽至今場均33分，打出「大師級」表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人新門面唐西奇（Luka Doncic）歷經今夏大幅度的體態改造，甩肉超過14公斤，重返歐洲賽場後展現驚人威力，歐錦賽至今繳出場均33分、7.3籃板、9.7助攻，外帶3.3抄截，據斯洛維尼亞助教聖讓（Greg St. Jean）的說法，唐西奇瘦身成功，背後有偶像詹姆斯（LeBron James）的影響。

唐西奇今年2月遭震撼交易到湖人，改與40歲的天王詹姆斯並肩作戰。湖人教練團成員，也是斯洛維尼亞助教聖讓近日受訪時透露，唐西奇瘦身成功，詹皇扮演了重要推手，「鐵磨鐵、刀磨刀，他一直很仰慕LeBron，兩人雙向激勵。」

▲斯洛維尼亞一哥唐西奇。（圖／翻攝自FIBA官網）

「你可以看到LeBron同樣非常努力，他每天早上5點就開始訓練自己的身體。我覺得這不僅僅是這兩位球員，全隊每個人都受到影響，都想要回來打出一個很棒的賽季。」聖讓補充說道。

唐西奇昨日在歐錦賽小組賽交手比利時，猛轟26分、11助攻、10籃板的大三元數據，成為歐錦賽史上第5位完成此壯舉的球員；對波蘭雖吞敗仗，仍砍下34分、9助攻、5抄截，締造史上首見「30+分、5+助攻、5+抄截」紀錄。雖然斯洛維尼亞僅取得1勝2敗，仍憑藉他一肩扛起的火力保有晉級希望。

值得一提的是，唐西奇此次還帶著一位壯碩保鑣一起征戰歐錦賽，對方幾乎無時無刻守在他身邊，從休息室、熱身到訪問、戰術討論都寸步不離。對已習慣NBA鎂光燈的唐西奇而言，這種高規格保護不算稀奇，但在歐洲賽場卻顯得格外引人注目，也進一步放大了他的「巨星光環」。

唐西奇今年夏天與湖人簽下3年1億6500萬美元的頂薪延長合約，在紫金軍團的第一個完整賽季尚未開始，他已在歐洲證明自己不可阻擋。接下來小組賽對冰島與以色列，將決定斯洛維尼亞能否延續「盧卡奇蹟」。