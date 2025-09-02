釀酒人「火球怪物」6場防禦率7.71陷低潮　總教練堅持續留先發

▲米蕭羅斯基近況不穩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

密爾瓦基釀酒人23歲「火球怪物」米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今年以高潛力闖入國聯明星賽，但季中以來狀況起伏不定，在今（2）日對費城費城人之戰再度提前退場，僅投4.1局失3分，釀酒人終場以8比10吞敗。然而總教練墨菲（Pat Murphy）賽後強調，球隊仍將讓他留在先發輪值中成長，不會將其移至牛棚。

身高201公分、最快可投至103英里的米蕭羅斯基，目前正受到投球數限制，自明星賽後每場維持在55到65球之間，以控管整季負荷。2024年他的投球局數為97.1局，而截至本場比賽，他已累積111.1局，突破生涯新高，球隊明確以季後賽為目標，對他採取謹慎使用。

墨菲表示，「我們現在需要他作為先發，他也正在以先發身分學習成長。」儘管外界不乏將米蕭羅斯基轉為中繼的建議，但墨菲表示目前並無此計畫，考量其驚人的速球與長期養成價值，球隊希望他在輪值中歷練，累積面對大聯盟打線的經驗。

自7月以來，米蕭羅斯基表現明顯下滑，近6場先發防禦率高達7.71，8月份更達到9.58。不過也出現可喜變化，包括保送減少、控球進步，2場前還曾飆出10次三振，今日對費城人之戰也僅投出1次四壞，控球端有明顯改善。

釀酒人先發深度目前吃緊，費迪（Erick Fedde）整季掙扎，邁爾斯（Tobias Myers）仍處於先發與牛棚間的搖擺定位，考量整體投手調度，米蕭羅斯基短期內仍是不可或缺的輪值一員。

目前釀酒人在國聯排名仍穩居龍頭，領先費城人4.5場，如何在季末保護年輕投手的同時維持戰力，將是教練團的一大課題。