教士悲報！牛棚大將本季報銷　亞當左腿股四頭肌斷裂

▲▼教士亞當。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞當確定本季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

聖地牙哥教士牛棚戰力傳來壞消息，右投亞當（Jason Adam）今（2）日在主場迎戰巴爾的摩金鶯之戰第7局傷退，經檢查後確認為左腿股四頭肌肌腱斷裂，將缺席至少6至9個月，確定本季報銷。

亞當6局上解決最後1名打者後續投7局，當他面對金鶯韓德森（Gunnar Henderson）擊出中線滾地球時，試圖反方向跨步處理來球，不料左膝內側失力，當場癱倒在投手丘，球隊防護員立即飛奔至場中處理，最終由隊友攙扶後搭乘球場電動車退場。

總教練席爾特（Mike Shildt）賽後表示，亞當確認是股四頭肌肌腱斷裂，雖然仍需MRI確認，但球員本人表示預計需要6至9個月才能復原，本季已確定無法再出賽，期望能在明年春訓歸隊。

亞當去年交易截止日前從坦帕灣光芒轉隊至教士，本季大放異彩，首度入選明星賽，至今已出賽65場，防禦率僅1.93，並送出70次三振，是教士牛棚最可靠的中繼之一。

儘管教士在今年交易大限補進強力火球後援米勒（Mason Miller），但如今亞當倒下無疑重創牛棚深度。教士此役最終不幸3比4落敗，與國聯西區龍頭道奇之間的勝差被擴大至2.5場。

