韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

▲柯威士 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟在831洋將大限前做出決定，割捨剛從韓職來台的柯威士，此異動也受到韓媒關注，還說他曾經發豪語想回韓職，但在離開兄弟後，可能只能以其他角色回歸。

韓媒《sportalkorea》以「『很快就會回韓國』的『庫東原』柯威士 竟在台灣留下史上最慘紀錄 3場比賽就遭釋出」為題報導。

柯威士2019年加盟KT後，合計7個球季出賽149場，拿下55勝45敗，防禦率3.93，累積872.1局送出704次三振，是聯盟數一數二的長期洋投。尤其2021年，他在與三星加賽，7局無失分的表現率隊登頂，之後短休兩天再投99球，展現驚人耐力，因而獲得「庫東元（Cuevas＋韓職名將崔東原）」的外號。該年韓國大賽，他再投7.2局僅失1分，助KT奪下隊史首次總冠軍。2023年回歸KT後，他更繳出12勝0敗、防禦率亮眼的成績，拿下勝率王。

不過，今年柯威士狀態大幅下滑，在KT出賽18場僅繳出3勝10敗、防禦率5.40的成績，7月被球隊釋出。隨後他加盟中信兄弟，7月26日正式披上黃衫。但他的台灣之旅堪稱災難，8月16日初登板對富邦悍將，僅投2.1局就被敲7安打失5分；8月23日對台鋼雄鷹，投3.2局失3分（1責失）；8月29日對味全龍，僅投1.2局就狂掉8分（7責失）。

柯威士在離開KT時，曾透過球團官方頻道《Wiz TV》向球迷告別，表示：「不管是以球員、教練、球團職員，還是球迷身份，我一定會回到韓國。」

韓媒描述，如今柯威士在中職慘遭淘汰，這位曾經的冠軍功臣恐怕難再以現役球員身份回到KBO。外界認為，他口中的「回韓國」，很可能將以教練或其他角色實現。