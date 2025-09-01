運動雲

>

LG雙子13連勝夢碎　球迷怒轟李政宰與劇組拍攝干擾

▲▼李政宰擔任LG雙子開球嘉賓。（圖／截自SPOTV）

▲李政宰擔任LG雙子開球嘉賓。（圖／截自SPOTV）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

LG雙子原本有望挑戰韓國職棒史上首次系列賽13連勝紀錄，但他們在昨（31）日面對Kiwoom英雄的關鍵一役中吞敗，紀錄不幸中斷。賽後球迷極度不滿，將輸球矛頭指向開球嘉賓李政宰與韓劇《討厭的愛情》劇組。

LG雙子與Kiwoom英雄原訂晚間6點開打，但在賽前20分鐘，蠶室棒球場的內野與觀眾席仍被《討厭的愛情》劇組佔用。劇中主角李政宰穿上球衣，在場上反覆進行開球，並拿起場內麥克風模擬訪談，場內LED螢幕雖有公告「17：20至17：40間將進行電視劇拍攝，敬請球迷體諒」，但實際影響卻超出預期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

LG雙子的選手當天因拍攝無法如往常在一壘側熱身，只能轉往外野活動空間進行簡易調整，當時隊上老將金賢洙更當場詢問，「現在在球場也不能熱身了嗎？」現場氣氛一度凝重。

根據過往安排，職棒選手通常在賽前30分鐘完成拋接、打擊練習與守備模擬，為正式比賽預熱身體與手感，但當天LG雙子球員僅能見縫插針地進行部分暖身。

比賽最終由Kiwoom英雄以6比5險勝，LG雙子就此無緣挑戰連續13次系列賽勝出，止步於上一場面對NC恐龍系列賽所締造的12連勝。這項成績雖仍為韓國職棒單季新高紀錄，但締造歷史之路因故畫下句點，令球迷難以釋懷，不少球迷在網路上爆氣，「是拍戲毀了比賽節奏」、「這種安排怎麼能不事先跟球員溝通？」

關鍵字： 韓國職棒KBOLG雙子Kiwoom英雄李政宰討厭的愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

佐佐木朗希變壯了！學會2新球種　為了讓速球更有威力

佐佐木朗希變壯了！學會2新球種　為了讓速球更有威力

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

熱門新聞

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威大聯盟再登板！明先發對洛磯隊

2平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」

3道奇5比4退響尾蛇止2連敗

4鄧愷威9月2日先發對洛磯！

5大谷翔平45轟神回擊！貝茲曝內幕

最新新聞

1韓媒關注兄弟Thank You柯威士

2啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告

3LG雙子連勝終止　球迷不滿韓劇拍攝

4陳傑憲拍攝廣告談「濕身初體驗」　

5曾豪駒盛讚林智勝：從業餘就是SUPER STAR

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

王威晨單場3安奪MVP！賽後深情致敬「大師兄」林智勝

對戰張奕5成夯！　林佳緯再見安打曝陳傑憲暖心一句話

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366