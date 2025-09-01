LG雙子13連勝夢碎　球迷怒轟李政宰與劇組拍攝干擾

▲李政宰擔任LG雙子開球嘉賓。（圖／截自SPOTV）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

LG雙子原本有望挑戰韓國職棒史上首次系列賽13連勝紀錄，但他們在昨（31）日面對Kiwoom英雄的關鍵一役中吞敗，紀錄不幸中斷。賽後球迷極度不滿，將輸球矛頭指向開球嘉賓李政宰與韓劇《討厭的愛情》劇組。

LG雙子與Kiwoom英雄原訂晚間6點開打，但在賽前20分鐘，蠶室棒球場的內野與觀眾席仍被《討厭的愛情》劇組佔用。劇中主角李政宰穿上球衣，在場上反覆進行開球，並拿起場內麥克風模擬訪談，場內LED螢幕雖有公告「17：20至17：40間將進行電視劇拍攝，敬請球迷體諒」，但實際影響卻超出預期。

LG雙子的選手當天因拍攝無法如往常在一壘側熱身，只能轉往外野活動空間進行簡易調整，當時隊上老將金賢洙更當場詢問，「現在在球場也不能熱身了嗎？」現場氣氛一度凝重。

根據過往安排，職棒選手通常在賽前30分鐘完成拋接、打擊練習與守備模擬，為正式比賽預熱身體與手感，但當天LG雙子球員僅能見縫插針地進行部分暖身。

比賽最終由Kiwoom英雄以6比5險勝，LG雙子就此無緣挑戰連續13次系列賽勝出，止步於上一場面對NC恐龍系列賽所締造的12連勝。這項成績雖仍為韓國職棒單季新高紀錄，但締造歷史之路因故畫下句點，令球迷難以釋懷，不少球迷在網路上爆氣，「是拍戲毀了比賽節奏」、「這種安排怎麼能不事先跟球員溝通？」