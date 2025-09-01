曾豪駒代言鱸魚精站上廣告C位　有感體力變好推薦給球員

▲曾豪駒。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強冠軍中華隊曾豪駒首次接下廣告代言，成為鱸魚精代言人。他笑說：「這是我人生第一次站上廣告 C 位，還真的有點緊張。」

曾豪駒坦言，過去面對長期高強度行程與賽事壓力，他對補給品選擇相當挑剔，「我不是什麼都補的人，真的有感覺、體力撐得住，我才會一直喝。」他透露，已經連續三個月每天固定飲用鱸魚精，不僅應付每天12小時以上的球場行程，體力變好，更把它推薦給母親、家人以及身邊球員，「長輩喝效果很好，球員也可以慢慢嘗試。」

拍攝廣告過程中，曾豪駒笑言 NG 無數次，「比賽壓力我習慣了，但拍廣告真的新挑戰！」最後成功拍出滿意的「活跳跳」經典畫面，現場更重現廣告動作，展現平易近人的一面。

活動現場還安排棒球九宮格互動遊戲，曾豪駒親自投球答題，全程笑聲不斷。他直呼：「導演很會引導，讓我慢慢放鬆進入狀況。」

安永大健康事業體執行長林進賢表示，此次以「呼你活跳跳」為廣告主軸，推出限時活動，即日起至10月31日止，凡於安永鮮物門市、安永生活官網、指定藥妝通路及購物平台購買鱸魚精系列指定商品，憑發票登錄即可參加「買安永鱸魚精抽元氣應援組」抽獎，還有機會獲得曾豪駒親筆簽名球。