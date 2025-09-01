中華女排亞東盃奪亞軍　世界排名超車韓國升至亞洲第6

▲亞洲東區錦標賽中華女排獲亞軍，國家隊積分排名上升至亞洲第6。（圖／排協提供）

記者游郁香／綜合報導

2025亞洲東區女排錦標賽8月31日在香港落幕，中華女排一路闖進冠軍戰，最終以1比3（26比24、24比26、22比25、19比25）不敵中國，收下亞軍。雖然沒能挑戰成功，但中華女排展現韌性與快樂能量。更振奮的是，隨著賽事積分更新，FIVB世界排名已經躍升至第37名，正式超越韓國，登上亞洲第6，寫下新里程碑。

中華女排在本屆亞東賽表現亮眼，直到冠軍戰前未失一局，小組賽連勝蒙古與地主香港，4強更以直落3擊敗韓國，強勢挺進冠軍戰。雖然最終輸給中國，但總教練鄧衍敏認為，這批球員已不再懼怕高大對手，無論攔網或防守站位都愈來愈熟悉。

▲中華女排蔡幼群。（圖／排協提供）

舉球員廖苡任感性表示，「超越韓國是我們努力的成果，不管對手是誰，我們都很努力在為中華隊世界排名積分拚戰。年輕選手漸漸能放膽表現，心理層面的進步，讓大家在比賽中更自在。」她也強調，「沒有最完美的個人，只有最完美的團隊。」

在對中國一役砍下全隊最高19分的攻擊手蔡幼群則說，這一年透過國際賽，她從學妹蛻變為學姐，更果斷扛下責任，不只是團隊進步，自己在視野與自信心上也有很大成長。

鄧衍敏強調，希望建立「Happy Volleyball」氛圍，讓球員在訓練中專注、在比賽中享受過程，不被結果束縛。隨著亞東賽落幕，中華女排將於9月8日進入第二階段訓練，著重恢復與體能，備戰明年的亞洲國家盃、亞錦賽與名古屋亞運等強度更高的挑戰。

▲亞洲東區錦標賽中華女排獲亞軍。（圖／排協提供）