陳傑憲代言廣告亮相　化身棒球英雄傳遞環保理念

▲東湧熱水器攜手台灣隊長陳傑憲　台北101發表年度廣告。（圖／東湧提供）

▲東湧熱水器攜手台灣隊長陳傑憲　台北101發表年度廣告。（圖／東湧提供）

記者胡冠辰／綜合報導

關中集團旗下東湧實業於全球最高綠建築台北101舉辦盛大記者會，正式發表年度代言廣告「Home Run：回家真棒，有溫暖的地方才是家」。活動中，特別邀請世界棒球冠軍隊長陳傑憲擔任年度代言人，傳遞節能減碳、永續環保的品牌價值。

廣告不僅傳遞陳傑憲踏實且愛家的溫暖形象，也呼應其品牌十年磨一劍，只做「世界最安全、最節能、最高效產品」的ESG核心價值。

為支持國家推行的2050淨零碳排政策，他們積極推動永續減碳理念，並推出DH20燃氣熱水器節能補助方案。東湧熱水器全系列擁有95%以上的熱效率，可同時實現節能與穩定供水的雙重優勢。

▲東湧熱水器攜手台灣隊長陳傑憲　台北101發表年度廣告。（圖／東湧提供）

▲東湧熱水器攜手台灣隊長陳傑憲　台北101發表年度廣告。（圖／東湧提供）

根據經濟部能源署的數據顯示，一度瓦斯的能量相當於十度電，使用高效燃氣設備不僅更加節能，在碳排放量上也大幅降低。東湧此次提供業界最高的補助金，每台DH20燃氣熱水器可獲得高達2萬元的節能補助，讓更多家庭與商用場域得以享受高效節能設備。

陳傑憲以象徵永續地球的綠桂冠葉棒球，將這份對地球的承諾與責任，傳遞給現場的小朋友，把我們守護地球的決心傳承給下一代。

透過這次年度代言廣告的發表，從世界最高的綠建築台北101發聲，宣示「世界熱效第一的熱水器在台灣」，希望安全節能的燃氣熱水器可以為綠建築加分，讓溫暖與節能減碳成為每個家庭的生活日常，讓台灣成為全球的環保典範。

