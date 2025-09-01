運動雲

NBA林來瘋傳奇謝幕！彰化親友不捨曝暖心一面　盼他做這些事

▲林書豪伯父林清品大讚林書豪懂得飲水思源，成名後回老家探望親友。（圖／林清品提供）

▲伯父林清品大讚林書豪懂得飲水思源，成名後回老家探望親友。（圖／林清品提供）

記者唐詠絮／彰化報導

NBA史上首位台裔球星林書豪，8月31日無預警宣布結束長達15年的職業籃球生涯，震撼消息傳回彰化北斗老家，親友們紛紛表達震驚與不捨，希望他能返鄉當教練，培育藍壇高手。這位37歲的「豪小子」曾締造風靡全球的「林來瘋」傳奇，如今選擇急流勇退，未來動向備受矚目。

▲阿伯林清品大讚林書豪懂得飲水思源，成名後回老家探望親友。（圖／林清品提供 記者唐詠絮翻攝）

▲林書豪伯父林清品。（圖／ 記者唐詠絮翻攝）

從2012年NBA紐約尼克隊掀起的「林來瘋」狂潮，到2023年返台加盟高雄鋼鐵人，隨後轉戰新北國王隊與弟弟林書緯並肩作戰，林書豪在PLG和T1聯盟連續奪冠，完成另類二連霸後，選擇在巔峰時期光榮引退。他在社群媒體上發文宣布決定後，經紀公司表示豪小子目前尚未有具體規劃，將先以陪伴家人為主。

林書豪的伯父林清品坦言「看到新聞真的很驚訝！」他表示姪子體能狀態維持極佳，按理還能再打幾年，此時退休應該是經過深思熟慮的長遠規劃。他期待林書豪未來能繼續貢獻台灣籃壇，不論擔任教練或推廣籃球，「大家都支持他的決定」。

▲阿伯林清品大讚林書豪懂得飲水思源，成名後回老家探望親友。（圖／林清品提供 記者唐詠絮翻攝）

▲林書豪成名後回老家探望親友在老家前合影。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林清品回憶道，林書豪的籃球啟蒙來自父親林繼明，但能打進NBA著實令人佩服。「要跟外國人碰撞還能堅持下來，真的很厲害！」更難得的是，林書豪成名後始終不忘本，懂得飲水思源，專程回北斗三合院祖厝探望，與親人在公媽祠前合影，還親自贈送簽名球與簽名照，「我們到現在都珍藏著這些寶貴回憶」。

▲阿伯林清品大讚林書豪懂得飲水思源，成名後回老家探望親友。（圖／林清品提供 記者唐詠絮翻攝）

▲中寮里長陳傳富。（圖／記者唐詠絮翻攝）

中寮里長陳傳富盛讚林書豪是「北斗之光、中寮之光」，讀過哈佛、打過NBA，人生最高殿堂都經歷過，相信他有智慧規劃更美好的下一階段。他期待林書豪未來常回祖厝走走，品嚐家鄉美食，更希望他能指導在地小朋友，為故鄉培育更多籃球人才，未來無論是轉任教練、籃球推廣大使，或是投身公益事業，相信都會繼續發光發熱，延續他不平凡的籃球人生。

▲阿伯林清品大讚林書豪懂得飲水思源，成名後回老家探望親友。（圖／林清品提供 記者唐詠絮翻攝）

▲林書豪簽名照。（圖／林清品提供）

