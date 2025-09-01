運動雲

>

吳芳嫺挺進美網女雙16強　成台灣最後希望將與奧運金牌爭8強

▲▼台灣網球好手吳芳嫺。（圖／翻攝自Facebook／吳芳嫺 Wu Fang Hsien）

▲台灣好手吳芳嫺挺進美網女雙16強。（資料照／翻攝自Facebook／吳芳嫺 Wu Fang Hsien，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣網球好手吳芳嫺今（1）日在美網女雙次輪賽事傳出捷報，與匈牙利搭檔史托拉（Fanny Stollar）僅花費66分鐘，就以6比3、6比2直落2輕取日本加藤未唯、墨西哥薩拉蘇雅（Renata Zarazua），強勢挺進16強，寫下個人在美網的最佳成績，她也是台灣唯一晉級的希望。

吳芳嫺與史托拉此役氣勢如虹，首盤一上來便連破帶保迅速建立優勢，拉開4比1領先後，6比3順利收下首盤；第2盤更火力全開，連拿5局鎖定勝局。接下來將挑戰義大利第2種子、巴黎奧運金牌名將艾拉妮（Sara Errani）與寶莉妮（Jasmine Paolini）的組合，力拚生涯首度闖進美網8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣網球好手吳芳嫺。（圖／翻攝自Facebook／吳芳嫺 Wu Fang Hsien）

現年26歲的吳芳嫺本季狀態火燙，年初曾與中國女將蔣欣玗聯手，在奧克蘭、荷伯特接連封后，不過「海峽組合」在溫網後拆夥，她改與史托拉合作，雖在北美硬地賽事未能突破首輪，但在美網首戰就爆冷擊敗俄羅斯第16種子。

在台灣一姐謝淑薇、與位列第10種子的詹皓晴接連在女雙首輪中箭落馬，男雙好手何承叡與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）也止步次輪之下，吳芳嫺成為我國今年美網的「最後希望」。

關鍵字： 網球美網吳芳嫺何承叡

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

熱門新聞

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威大聯盟再登板！明先發對洛磯隊

2平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」

3道奇5比4退響尾蛇止2連敗

4鄧愷威9月2日先發對洛磯！

5山本由伸盛讚新秀捕手

最新新聞

1喬科維奇直落3晉級美網8強

2陳傑憲代言廣告亮相！

3中華女排世界排名超車韓國升至亞洲第6

4台北戰神延攬陳世念入教練團

5湯普森挺AD是世代最佳大前鋒

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

王威晨單場3安奪MVP！賽後深情致敬「大師兄」林智勝

對戰張奕5成夯！　林佳緯再見安打曝陳傑憲暖心一句話

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366