吳芳嫺挺進美網女雙16強　成台灣最後希望將與奧運金牌爭8強

▲台灣好手吳芳嫺挺進美網女雙16強。（資料照／翻攝自Facebook／吳芳嫺 Wu Fang Hsien，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣網球好手吳芳嫺今（1）日在美網女雙次輪賽事傳出捷報，與匈牙利搭檔史托拉（Fanny Stollar）僅花費66分鐘，就以6比3、6比2直落2輕取日本加藤未唯、墨西哥薩拉蘇雅（Renata Zarazua），強勢挺進16強，寫下個人在美網的最佳成績，她也是台灣唯一晉級的希望。

吳芳嫺與史托拉此役氣勢如虹，首盤一上來便連破帶保迅速建立優勢，拉開4比1領先後，6比3順利收下首盤；第2盤更火力全開，連拿5局鎖定勝局。接下來將挑戰義大利第2種子、巴黎奧運金牌名將艾拉妮（Sara Errani）與寶莉妮（Jasmine Paolini）的組合，力拚生涯首度闖進美網8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年26歲的吳芳嫺本季狀態火燙，年初曾與中國女將蔣欣玗聯手，在奧克蘭、荷伯特接連封后，不過「海峽組合」在溫網後拆夥，她改與史托拉合作，雖在北美硬地賽事未能突破首輪，但在美網首戰就爆冷擊敗俄羅斯第16種子。

在台灣一姐謝淑薇、與位列第10種子的詹皓晴接連在女雙首輪中箭落馬，男雙好手何承叡與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）也止步次輪之下，吳芳嫺成為我國今年美網的「最後希望」。