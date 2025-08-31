遭統一橫掃！悍將難敵8月魔咒　單月17敗追平自身最慘紀錄

▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將難敵「8月魔咒」，31日以3比6不敵統一獅，連兩年在8月吞下17敗，追平去年自身在8月所締造單隊單月最多敗的聯盟紀錄。

獅隊1局下突破防線，朱迦恩靠守備失誤上壘，林安可掃出安打推進，蘇智傑保送上壘。獅隊攻佔滿壘後，林子豪擊出高飛犧牲打先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將2局上兩出局隨即反攻，董子恩、蔡佳諺、陳愷佑連續安打扳平比數。獅隊2局下再度發動攻勢，陳重羽、林佳緯安打，朱迦恩適時安打超前比數。

3局下蘇智傑率先安打，林子豪保送上壘，陳聖平敲出內野滾地球，悍將雙殺不成，蘇智傑跑回本壘攻下第3分，不過他在撲回本壘時受傷，提前退場。

獅隊新秀張宥謙4局上挺過一、三壘有跑者危機，投完4局退場，用68球，被敲6支安打，奪4次三振，失1分。

陳重羽4局下敲出一壘滾地球，張育成傳球給補位的布坎南成功封殺，不過布坎南為了接球影響腳步，經試投後仍提前退場，由林朕呈接替。

悍將6局上由林澤彬跑出內野安打帶動反攻，高捷短打推進，張育成面對獅隊左投辛俊昇，一棒轟出左外野兩分砲，將戰局扳平。同時打斷辛俊昇連續 11 局數無失分紀錄，一度燃起止敗希望。

不過7局下獅隊反攻，林佳緯從李吳永勤手中敲出安打，朱迦恩保送，林安可深遠二壘安打進帳超前分，陳傑憲高飛犧牲打再添保險分。8局下陳聖平掃安打並推進上三壘，利用曾峻岳暴投得分。

悍將8局上吹起反攻號角，董子恩保送，范國宸代打敲出安打，並利用短打攻佔二、三壘，戴培峰代打敲出強勁平飛球，遭林泓玹美技撲接，林澤彬選到保送，隨後高捷遭壓制敲中外野飛球，澆熄攻勢。

統一獅本周向富邦悍將借用新莊球場舉辦「良緣神助宮」主題日，31日吸引10016人進場，週末兩戰觀眾皆破萬，票房開紅盤。

▲林安可、陳傑憲接連建功。（圖／統一獅提供）