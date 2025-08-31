運動雲

潘皓瀚鎮守光復禁區退南山　HBL衛冕軍松山、北一女旗開得勝

▲▼登峰造極青年籃球邀請賽高中組今日開打。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

▲登峰造極青年籃球邀請賽高中組今日開打。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

「興富發登峰造極青年籃球邀請賽」高中組今（31）日在臺北體育館開打，擁有200公分長人潘皓瀚坐鎮的光復高中，以71比58擊退少了明星控衛黃瀚陞的南山高中。HBL男女組衛冕軍松山高中、北一女中也順利收下首勝。

來自桃園建國國中的潘皓瀚，國中畢業就突破200公分，他笑稱「最怕打瞌睡，太顯眼了！」今日繳出13分、6籃板與4阻攻的全能表現，搭配莊立安攻下全場最高16分，帶領光復旗開得勝。至於剛開完刀的南山高一MVP黃瀚陞則到場聲援隊友，他坦言若在場上遇上潘皓瀚，「一定早早就拋籃了！」

▲▼登峰造極青年籃球邀請賽高中組今日開打。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

黃瀚陞去年高一即奪MVP，高二挑戰冠軍卻敗給松山，原本寄望高三復仇，不料7月長耀盃受傷、右膝前十字韌帶斷裂，8月才動刀，至少休養半年。他仍樂觀喊話：「我年輕，應該5個月就好，可以趕上8強賽。不行的話，我唸高四好了！」南山新任總教練陳柏廷則強調，不會急著讓他回歸，「他的未來很長，欲速則不達。」

松山高中在查家兄弟與劉程恩畢業後，由劉廷寬接棒一哥，他首戰砍下21分，率隊83比67擊退日本前僑育英高校。對手近年來才積極發展籃球，總教練田中亮多感嘆：「在日本基層，籃球人口確實增加了。」

女子組，北一女中展現成熟戰力，首節就打出39比16的猛烈攻勢，最終92比71擊敗普門高中。北一女共有10人得分，陳柔安22分最高，張善築雖僅4分，但抓下18籃板，展現禁區統治力；普門則由陳詩晴18分、傅品璇14分苦撐。

▲▼登峰造極青年籃球邀請賽高中組今日開打。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

關鍵字： HBL高中籃球光復高中南山高中松山高中北一女中潘皓瀚黃瀚陞

