NBA明星中鋒唐斯現身大溪老街　手作花生糖、嗨玩陀螺

桃園大溪老街今（31）日迎來超級巨星！NBA明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）趁著參加珍珠海岸國際音樂祭空檔，旋風造訪古色古香的大溪小鎮。從漫步百年牌樓、挑戰手作花生糖，到品嘗庶民小吃、體驗廟會神將與陀螺，唐斯化身「文化探險家」，玩得不亦樂乎。

走進大溪和平老街，唐斯立刻被雕刻精緻的牌樓吸引，細心聆聽當地導覽解說，每一面雕飾背後的祈福寓意都讓他讚嘆。首次挑戰花生糖製作的他，更是親手完成從攪拌、搓揉到切塊的全套流程，最後還熱情分送給圍觀民眾，大家邊吃邊喊，「唐斯做的花生糖特別甜！」

唐斯一口接一口嚐遍大溪在地經典：滷得入味的大溪豆乾、外酥內嫩的蘿蔔糕，還有百年油飯搭配甜辣醬，讓他頻頻點頭直呼過癮；最後再來上一杯冰涼青草茶，更是清爽解渴，完全被大溪的庶民美食征服。

壓軸行程，唐斯前往當地信仰中心福仁宮，見識神將陣頭的震撼演出，還第一次擲筊就獲得聖杯，引來現場一片驚呼。他更親手挑戰大溪傳統技藝「打陀螺」，竟一次就成功立起，展現驚人的運動天賦。最後，他與現場民眾自拍互動，留下帥氣合影。

桃園市觀光旅遊局長陳靜芳表示，「透過NBA巨星唐斯的熱情參與，相信能讓更多國內外朋友認識桃園的豐富魅力。誠摯邀請國內外旅客，一起走進桃園，發現更多驚喜！」