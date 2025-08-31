運動雲

>

NBA明星中鋒唐斯現身大溪老街　手作花生糖、嗨玩陀螺

▲▼NBA球星唐斯現身大溪老街，大啖豆乾、蘿蔔糕與百年油飯。（圖／桃園市政府提供）

▲NBA球星唐斯現身大溪老街。（圖／桃園市政府提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

桃園大溪老街今（31）日迎來超級巨星！NBA明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）趁著參加珍珠海岸國際音樂祭空檔，旋風造訪古色古香的大溪小鎮。從漫步百年牌樓、挑戰手作花生糖，到品嘗庶民小吃、體驗廟會神將與陀螺，唐斯化身「文化探險家」，玩得不亦樂乎。

▲▼NBA球星唐斯現身大溪老街，大啖豆乾、蘿蔔糕與百年油飯。（圖／桃園市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼NBA球星唐斯現身大溪老街，大啖豆乾、蘿蔔糕與百年油飯。（圖／桃園市政府提供）

走進大溪和平老街，唐斯立刻被雕刻精緻的牌樓吸引，細心聆聽當地導覽解說，每一面雕飾背後的祈福寓意都讓他讚嘆。首次挑戰花生糖製作的他，更是親手完成從攪拌、搓揉到切塊的全套流程，最後還熱情分送給圍觀民眾，大家邊吃邊喊，「唐斯做的花生糖特別甜！」

唐斯一口接一口嚐遍大溪在地經典：滷得入味的大溪豆乾、外酥內嫩的蘿蔔糕，還有百年油飯搭配甜辣醬，讓他頻頻點頭直呼過癮；最後再來上一杯冰涼青草茶，更是清爽解渴，完全被大溪的庶民美食征服。

▲▼NBA球星唐斯現身大溪老街，大啖豆乾、蘿蔔糕與百年油飯。（圖／桃園市政府提供）

▲▼NBA球星唐斯現身大溪老街，大啖豆乾、蘿蔔糕與百年油飯。（圖／桃園市政府提供）

壓軸行程，唐斯前往當地信仰中心福仁宮，見識神將陣頭的震撼演出，還第一次擲筊就獲得聖杯，引來現場一片驚呼。他更親手挑戰大溪傳統技藝「打陀螺」，竟一次就成功立起，展現驚人的運動天賦。最後，他與現場民眾自拍互動，留下帥氣合影。

桃園市觀光旅遊局長陳靜芳表示，「透過NBA巨星唐斯的熱情參與，相信能讓更多國內外朋友認識桃園的豐富魅力。誠摯邀請國內外旅客，一起走進桃園，發現更多驚喜！」

關鍵字： NBA籃球尼克唐斯桃園大溪

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林書豪宣布退休！

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

快訊／中信兄弟洋將大限最終抉擇　柯威士成「割愛名單」

快訊／中信兄弟洋將大限最終抉擇　柯威士成「割愛名單」

快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

布雷克遭割捨百感交集！感謝球迷支持　盼留隊續拚本土洋將目標

布雷克遭割捨百感交集！感謝球迷支持　盼留隊續拚本土洋將目標

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

猛象軍團注入新血！中信兄弟8名新秀簽約到位　蔡琞傑490萬加盟

猛象軍團注入新血！中信兄弟8名新秀簽約到位　蔡琞傑490萬加盟

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

熱門新聞

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

快訊／中信兄弟洋將大限最終抉擇　柯威士成「割愛名單」

快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／林書豪宣布退休！

2大谷翔平45轟神回擊！貝茲曝內幕

3柯威士遭中信兄弟註銷！

4林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

5莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

最新新聞

1張宥謙首秀三振張育成是亮點　餅總：有望下周再先發

2富邦悍將難敵8月魔咒　單月17敗追平自身最慘紀錄

3登峰造極賽開打　潘皓瀚鎮守光復禁區

4NBA明星中鋒唐斯現身大溪老街

5王威晨賽後深情致敬「大師兄」林智勝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李凱威單場4安締造連5季百安　憶起張泰山當年百安之約

【可愛爆擊＋動漫魂！】安惠志萌舞、文慧真開嗓嗨翻新莊球場

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366