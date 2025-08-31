劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

記者楊舒帆／新北報導

統一獅31日舉辦「良緣神助宮」主題日，邀請演藝圈新婚夫妻檔劉品言與連晨翔擔任開球嘉賓。劉品言「挺著7個月孕肚」親自開球，希望能替統一獅帶來好運。連晨翔則在球場「追星成功」，見到胡金龍、陳傑憲時眼睛閃亮，讓劉品言忍不住打趣：「你平常看我的笑容有這麼可愛就好了！」

▲劉品言、連晨翔受邀開球。（圖／記者楊舒帆攝）

連晨翔表示：「以前就有跟她說，希望未來能陪我看棒球，剛好這次有月老天賜良緣的活動，冥冥之中似乎有安排。在場的各位球迷，今天統一獅一定要贏，未來大家也能找到好姻緣，良緣就在身邊，要睜大眼睛去看。」

原本球團安排讓懷孕的劉品言僅在旁陪伴，但她自告奮勇要投球。投完後，她還笑著問連晨翔表現如何，但連晨翔一時沒回話，讓劉品言催促：「誇我啊！」夫妻倆互動逗趣，成為場邊亮點。

劉品言透露，這次開球活動是連晨翔的「圓夢之旅」，因為他忙著和球員合影。連晨翔說：「真的很開心能來現場跟品言一起開球。」他也分享練習時擔心打擾球員，所以特地找空檔才上前互動，「看到胡金龍！哇！從他道奇時期就開始關注，今年他要退休了。剛剛有特別跟他說謝謝，他是我的回憶。還有看到（陳）傑憲，也是哇！我是迷弟啊！」讓一旁的劉品言再度虧他：「你平常看我的笑容有這麼可愛就好了！」連晨翔則忙著解釋：「有啊！」

談到孕期狀況，劉品言表示一切順利，「該吃該睡都很好，本來還期待到台南多吃美食，我算是幸運的孕婦，因為持續工作，沒有覺得無聊。」她也笑說兩人能成為夫妻，要感謝《舊金山美容院》的導演當紅娘，因為在導演生日聚會上才讓兩人有進一步發展。

當天賽前演唱嘉賓賴銘偉建議兩人把開球用的「幸運球」傳給想求子的人，他們也大方表示願意送出。呼應「良緣神助宮」的主題，劉品言分享：「之前去台南月老廟拜拜，聽說很靈驗，還能斬爛桃花。結果拜完真的一個桃花都沒有，只剩他（連晨翔）很努力、不放棄。這也是遇到好桃花的方式，大家一定要睜大眼睛喔！」

▲▼劉品言、連晨翔開球。（圖／統一獅提供）