▲賈吉夯第42轟、貝林傑延長賽關鍵安打 洋基豪取7連勝氣勢如虹。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基近期氣勢如虹，31日在芝加哥瑞特球場以5比3力克白襪，寫下本季最長的7連勝，同時達成自1998年以來，首次單季客場9連勝；延長第11局貝林傑（Cody Bellinger）敲出超前安打，成為致勝關鍵。

洋基在6月初一度握有美聯東區大幅領先，如今卻陷入追趕，但全隊信心始終不減。總教練布恩（Aaron Boone）多次提醒球員，最好的比賽仍「在前頭」。

此役獲勝後，他說：「我們打得很好，得繼續保持下去，能找到方法拿下這一場非常重要，我們會在這裡享受5分鐘，明天又是一場硬仗，一天一天來，加油。」

第11局貝林傑擊出關鍵安打，幫助洋基攻下第3分，最終鎖定勝局，他賽後表示：「感覺很好，我們當然很享受這一切，這比相反的情況好多了，但我們都明白還有更多比賽要打。」

對於接下來挑戰太空人、藍鳥、老虎和紅襪，他則強調心態：「我們不能去想別人，我們只專注於這間更衣室裡的隊友，明天還有另一場比賽，這就是我們全部的重點。」

Belli brings in Grish pic.twitter.com/vnnGHEHakW — New York Yankees (@Yankees) August 31, 2025

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在第4局轟出本季第42發全壘打，飛行距離達429英呎，這也是他生涯第357轟，僅差貝拉（Yogi Berra）358 支1轟，隊史排名第5。布恩也看好他的火力即將再起。

「很高興看到他這樣的表現，他很快就會熱起來，不可能被壓制太久，火熱的手感就在前方，我們現在全隊打擊狀態都不錯，也拿下勝利，這很好，」布恩說。

Stone Cold Austin Wells pic.twitter.com/aBDT7feGZM — New York Yankees (@Yankees) August 31, 2025

第7局條紋軍捕手威爾斯（Austin Wells）也補上一發全壘打，這是他近8場的第4支，他在休息區情緒激動的慶祝，並說：「我已經忍了好幾局。」

對於10局差點被對手再見轟，他也笑言：「我當時吹氣希望球能往界外飛，這真的很有趣。牛棚的投手表現完全封鎖對手，讓我們有機會贏下比賽。」

Cam came through with 8 Ks #RepBX pic.twitter.com/O7tjasHOky — New York Yankees (@Yankees) August 31, 2025

洋基先發新秀右投施利特勒（Cam Schlittler）連續第3場投滿至少6局，此役他送出8K只失1分。他第5局遭鮑德溫（Brooks Baldwin）擊出的時速102.1英里平飛球打中右前臂，但仍堅持投下去，賽後他說：「球打到我的前臂和手套一點點，我並不太擔心，也沒真的感覺到什麼，反而給了我想要的額外腎上腺素。」

此役後，洋基戰績76勝60敗，落後藍鳥（78勝58敗）僅2場，在美聯外卡也領先紅襪（75勝62敗）1.5場。短短一週，他們將與藍鳥的差距從6.5場縮小，並締造25年來首次單季9場客場連勝。