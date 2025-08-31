運動雲

>

陳愷佑「碰球換跑者」並非演不像　親曝動機與靈感來源

▲陳愷佑 。（圖／富邦悍將提供）

▲陳愷佑 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將游擊手陳愷佑「碰球換跑者」的守備動作，賽後獲得統一獅總教練林岳平與MVP林佳緯讚賞「聰明」，悍將總教練陳金鋒31日賽前也稱讚：「反應算不錯，很快。」陳愷佑本人則親曝靈感來源，他期待這樣的嘗試能為球隊帶來改變。

事情發生在前一戰2局下，林佳緯安打上壘後，陳鏞基擊出游擊滾地球。眼看陳愷佑就要接球，在沒有符合「高飛必死球」的條件下，他選擇讓球落地，成功封殺二壘跑者林佳緯，陳鏞基則因野手選擇上壘。當下統一獅總教練林岳平抗議「故意漏球」，不過裁判維持判定為野手選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳愷佑解釋：「當下球一打過來，我馬上就想要讓它落地。比起來基哥（陳鏞基）的腳程比較慢，加上下一棒是林安可，長打機率高，所以想換跑者。」

鏡頭畫面顯示，陳愷佑在快要接到球時，球先碰到手套再落地，引起球迷熱議「演得很假」。他則澄清：「落地點剛好在紅土，彈開的機率高；如果是草地，可能就不會碰到手套。不是刻意在演，而是擔心紅土亂彈。」至於結果如何，交由裁判認定。

他進一步提到，過去在台南球場時，陳鏞基也曾打出類似飛球；前一週對味全龍時，李凱威在一壘、吉力吉撈・鞏冠擊出二壘方向球時，他和范國宸也提醒二壘手林澤彬「可以放掉」，但林澤彬擔心紅土亂彈，還是選擇正常接球，「出發點其實都一樣。」

陳愷佑過去在旅日時以投手為主，回台後才開始強化內野守備。他說，其實想嘗試很多東西，在細節處改變球隊現況，只要是對球隊有幫助的事都願意做。該局結束後，戴培峰、申皓瑋等學長也給予肯定，認為他勇於嘗試是好事。

關鍵字： 棒球富邦悍將陳愷佑守備技巧球場动作

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林書豪宣布退休！

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

快訊／中信兄弟洋將大限最終抉擇　柯威士成「割愛名單」

快訊／中信兄弟洋將大限最終抉擇　柯威士成「割愛名單」

快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

布雷克遭割捨百感交集！感謝球迷支持　盼留隊續拚本土洋將目標

布雷克遭割捨百感交集！感謝球迷支持　盼留隊續拚本土洋將目標

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

連晨翔不會用刮鬍刀 劉品言現教：誰才是男人！

熱門新聞

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

快訊／中信兄弟洋將大限最終抉擇　柯威士成「割愛名單」

快訊／統一獅註冊名單出爐！林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／林書豪宣布退休！

2大谷翔平45轟神回擊！貝茲曝內幕

3柯威士遭中信兄弟註銷！

4林益全最後關頭納入　餅總：他是第60人

5莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

最新新聞

1洋基5比3退白襪豪取7連勝

2巴黎聖日耳曼6比3痛宰圖盧茲

3輸林昀儒「怒摔球拍」　陸選手遭停賽！

4火腿台灣日樂天宋家豪奪本季首救援

5拜仁德甲3比2險勝奧格斯堡

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李凱威單場4安締造連5季百安　憶起張泰山當年百安之約

【可愛爆擊＋動漫魂！】安惠志萌舞、文慧真開嗓嗨翻新莊球場

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366