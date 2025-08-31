陳愷佑「碰球換跑者」並非演不像　親曝動機與靈感來源

▲陳愷佑 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將游擊手陳愷佑「碰球換跑者」的守備動作，賽後獲得統一獅總教練林岳平與MVP林佳緯讚賞「聰明」，悍將總教練陳金鋒31日賽前也稱讚：「反應算不錯，很快。」陳愷佑本人則親曝靈感來源，他期待這樣的嘗試能為球隊帶來改變。

事情發生在前一戰2局下，林佳緯安打上壘後，陳鏞基擊出游擊滾地球。眼看陳愷佑就要接球，在沒有符合「高飛必死球」的條件下，他選擇讓球落地，成功封殺二壘跑者林佳緯，陳鏞基則因野手選擇上壘。當下統一獅總教練林岳平抗議「故意漏球」，不過裁判維持判定為野手選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳愷佑解釋：「當下球一打過來，我馬上就想要讓它落地。比起來基哥（陳鏞基）的腳程比較慢，加上下一棒是林安可，長打機率高，所以想換跑者。」

鏡頭畫面顯示，陳愷佑在快要接到球時，球先碰到手套再落地，引起球迷熱議「演得很假」。他則澄清：「落地點剛好在紅土，彈開的機率高；如果是草地，可能就不會碰到手套。不是刻意在演，而是擔心紅土亂彈。」至於結果如何，交由裁判認定。

他進一步提到，過去在台南球場時，陳鏞基也曾打出類似飛球；前一週對味全龍時，李凱威在一壘、吉力吉撈・鞏冠擊出二壘方向球時，他和范國宸也提醒二壘手林澤彬「可以放掉」，但林澤彬擔心紅土亂彈，還是選擇正常接球，「出發點其實都一樣。」

陳愷佑過去在旅日時以投手為主，回台後才開始強化內野守備。他說，其實想嘗試很多東西，在細節處改變球隊現況，只要是對球隊有幫助的事都願意做。該局結束後，戴培峰、申皓瑋等學長也給予肯定，認為他勇於嘗試是好事。