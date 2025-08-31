展現被期待的樣子、控球進步是關鍵　葉君璋點評林暉盛初先發

▲▼中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟新人投手林暉盛昨（30日）迎來一軍初登板，面對味全龍先發5局僅失1分，賽後如願拿下生涯首勝；對於這位年輕投手的表現，味全龍主帥葉君璋31日賽前受訪時直言，看到了林暉盛「被期待的樣子」。

葉君璋指出，林暉盛早在大學時期就展現過不錯的球威，這也是他當年能被美職道奇網羅的重要原因，「其實他算是一個有球威的投手啦，那時候在大學我就看過他，確實是一個有球威的投手。」

然而，林暉盛一直到今年才在一軍獲得先發機會，葉君璋認為關鍵在於控球，「他這麼晚上來一軍，主要是因為控球嘛，控球上有一些狀況，但昨天這個控球的問題看起來沒有影響到他，把控球穩定下來，比賽就會比較接近他想要的方向去走。」

葉君璋分析，林暉盛雖然前三局都有上壘危機，但隨後能及時化解危機，展現修正能力，「他昨天就是表現出人家期待他的樣子，他有做到，所以整場比賽結果算是往他們那邊去走。其實他的球，不管是變速球還是滑球，我都認為蠻有危險性，但昨天重點就是他有把缺點彌補起來，這一點做得蠻好。」

至於龍隊打線未能有效突破，葉君璋認為和首次對決有關，「可能因為我們第一次對到他吧，我猜，如果能再冷靜一點，可能下次結果會不一樣。」