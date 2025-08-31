布雷克遭割捨百感交集！感謝球迷支持　盼留隊續拚本土洋將目標

▲布雷克。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

洋將831大限最後關頭，統一獅確定割愛效力多年的布雷克。對於球團公布未續留的消息，布雷克坦言心情百感交集，仍難掩難過，對自己來說也算是處於低點。

布雷克表示，下半季狀況比較掙扎，但無論表現好壞，甚至受傷時，球迷們始終在網路與球場給予支持，這些鼓勵讓他感到好受許多。他感謝球迷一路以來的喜愛與鼓勵，並強調球迷是他努力表現的目標，希望能讓球迷以他為榮，也清楚球迷是他能持續站在職棒舞台的重要原因，因此會努力調整好狀態再回來，繼續爭取認同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

總教練林岳平透露，明年布雷克仍會繼續效力獅隊，並朝「本土洋將」方向規劃。布雷克聽聞後回應，這對他來說是一種鼓勵，也是他目標之一，會持續努力往這個方向邁進，至於最後結果則順其自然。

談到上一場先發拿下勝投時的心情，布雷克否認已受影響，直言那場比賽自己其實很開心。至於接下來的規劃，他表示會在未來幾天確認細節，目前計劃是先留在獅隊，透過牛棚調整，是否參加二軍比賽或以其他方式出賽還未定，也有可能僅在休息室陪伴隊友，甚至提前返美，目前傾向繼續留隊。

消息出爐後，布雷克透露，其他外援奧德銳、蒙德茲已主動來關心，至於其他隊友是否得知消息，還不太確定。