兄弟第一指名蔡琞傑加盟　平野點名「有機會提前上一軍」

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,蔡琞傑。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,蔡琞傑。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟今（31日）正式宣布，與2025年選秀會挑選進的8名新秀完成簽約，其中最受矚目的莫過於首輪第一指名、來自榖保家商的蔡琞傑；兄弟以簽約金490萬元、月薪6萬元與這位潛力新星正式簽約，期盼他能成為未來猛象軍團的重要戰力。

蔡琞傑具備內外野守備能力，是少數能同時勝任中線多個位置的年輕好手。穀保教練楊孝承曾評價他「穩定性高，不會大起大落，內外野守備均衡，判斷落點能力佳，」在打擊方面，他屬於中長打型，具備臨場應變能力。

針對這位首輪新秀，總教練平野惠一在31日賽前受訪時表示，蔡琞傑將有機會更快踏上職棒一軍舞台：「因為他是第一指名，所以想說如果有機會的話，就先讓他上來去有一個經驗。也希望不管是我們的中信兄弟球迷，還是中職的球迷，都可以先來看一下這個第一指名。」

值得注意的是，蔡琞傑目前正在隨U18中華隊集訓，並將出征世界盃青棒賽，因此最快得等國際賽事結束後，才能正式回到球隊報到；隨著蔡琞傑的加盟，以及其餘7名新秀陸續投入二軍與農場訓練，兄弟在新賽季正式完成「新血補強」，球團期盼這批年輕球員能在未來激化良性競爭，為猛象軍團注入更多活力。

﻿

