Kiké回本壘未滑壘遭批、貝茲也被罵　羅伯斯：真的只能遺憾

▲羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（31）日以1比6敗給亞利桑那響尾蛇，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）點名批評場上多起「專注力不足」與「執行力缺失」的細節，尤其對「Kiké」E.赫南德茲（Enrique Hernández）回本壘未滑壘事件直言「只覺得遺憾」。

比賽第5局，道奇0比0無人出局攻佔二三壘，大谷翔平面對高角度速球將球打向左外野，形成潛在的犧牲飛球，響尾蛇左外野手接殺後將球回傳，三壘跑者Kiké當下直接衝向本壘，未選擇滑壘，最終被觸殺出局，道奇後續挑戰輔助判決也未果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Kiké Hernandez doesn't slide and gets thrown at home as the go-ahead run pic.twitter.com/zM2tlymjQm — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 31, 2025

根據轉播畫面，當時站在打擊圈的貝茲（Mookie Betts）確實有做出「需要滑壘」手勢，但站位靠近三壘側，可能未進入Kiké的視線內。貝茲後續也向隊友做出致歉的肢體語言。

羅伯斯賽後直言，「那是非常罕見的失誤，Kiké可能沒看到貝茲，因此錯過了滑壘的時機。」他接著說，「雖然對方的傳球很精彩，但我們沒有把這個得分機會確實完成，理想情況下，隊友應該站在跑者能清楚看到的位置，並提前給出指令，Kiké是我所見過跑壘技術最好的選手之一，所以這真的只能遺憾。」

Kiké賽後坦承當下判斷失誤，「那時傳球方向剛好就是貝茲指示滑壘的方向，但我完全沒看到他，因此選擇直線衝刺。觸殺發生時，我自己其實覺得是安全上壘，不過，這雖然不是決定勝負的一球，但我認為它決定了整場比賽的情況。」