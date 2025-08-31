道奇2戰僅得1分！羅伯斯發火狠批球員　「專注度不足輸給自己」

▲羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（31）日以1比6再度不敵亞利桑那響尾蛇，打線陷入近2場比賽合計僅得1分的窘境，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言球隊輸在「缺乏專注力」，批評攻守兩端的細節嚴重不足，「這場是我們自己打敗自己」。

本戰道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）即使右手流血仍力投7局僅失3分，展現十足韌性，但打線再次無力回應，全場僅擊出6支安打、攻下1分，使道奇在國聯西區的龍頭地位岌岌可危，與聖地牙哥教士之間的勝差已縮小至1場。

羅伯斯賽後語氣明顯不悅，「葛拉斯諾真的投得很好，這才讓我更失望！今天比賽中，我們出現了幾次非常少見的錯誤，打擊和守備都有注意力不集中的表現，該做好的細節沒做到，對手值得贏球，但同時這也是我們自己害自己輸掉的比賽。」

比賽第5局，道奇無人出局、攻佔二三壘，大谷翔平面對高角度速球擊向左外野，形成可能的犧牲飛球，但三壘跑者E.赫南德茲（Enrique Hernández）選擇直接奔回本壘未滑壘，遭觸殺出局，挑戰輔助判決後仍維持原判。值得一提的是，當下E.赫南德茲若是採取滑壘，有機會判定安全上壘，最終結果令人惋惜。

昨日道奇打線同樣面對響尾蛇，但慘遭完封。此役雖然成功破蛋，但進攻火力依舊疲弱，球隊2戰合計僅1分進帳，打線整體狀態急需調整。