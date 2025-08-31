運動雲

>

卡洛爾開砲響尾蛇賞道奇2連敗　大谷翔平熄火僅保送

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇31日（台灣時間）在主場迎戰響尾蛇，大谷翔平以指定打擊身分先發、擔任第一棒，不過3打數沒有安打，僅選到1次保送，最終道奇以1比6落敗，苦吞2連敗，國聯西區的龍頭優勢也被教士追近到僅剩1場勝差。

大谷首打席鎖定第一球出棒擊成二壘滾地球，第二打席遭到三振，第三打席則在無人出局、二三壘有人時擊出左外野飛球，可惜三壘跑者赫南德茲（Enrique Hernández）遭到觸殺出局，錯失得分機會。第七局兩出局後，他選到四壞球上壘，靠著後續隊友攻勢跑回1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在第二局投球時，褲子上甚至因不明原因染上血跡，不過依舊展現韌性，前五局繳出無安打內容，直到七局才被響尾蛇突破，最終7局用100球，被敲4安打失3分，奪6次三振。

兩隊激戰到7局下才靠著台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll）轟出陽春砲打破沉默，助響尾蛇打出氣勢，單局攻下3分，9局上追加3分，最終以5分差獲勝。卡洛爾全場4打數2安打，包含1轟，貢獻1打點、1得分。

道奇全場僅在七局靠著攻勢追回1分，無力追趕。反觀教士當日以12比3大勝雙城，讓雙方勝差縮小至1場，道奇在分區爭冠之路再度繃緊神經。

▲台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林書豪宣布退休！

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

呂彥青登板不穩仍獲信任　平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

呂彥青登板不穩仍獲信任　平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮！胡瓜感動開球　餅總加碼尬舞

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮！胡瓜感動開球　餅總加碼尬舞

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

熱門新聞

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／林書豪宣布退休！

2大谷翔平45轟神回擊！貝茲曝內幕

3林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬

4莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

5向大谷揮手的萌娃　道奇球場可愛爆擊

最新新聞

1林書豪2天前決定退休　與弟弟奪2冠圓夢

2卡洛爾開砲助響尾蛇5分差擊敗道奇

3林書豪與Kobe當隊友　4個月沒講話

4拚大聯盟！李灝宇13轟創生涯新高

5經紀公司發聲曝林書豪未來規劃

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李凱威單場4安締造連5季百安　憶起張泰山當年百安之約

【可愛爆擊＋動漫魂！】安惠志萌舞、文慧真開嗓嗨翻新莊球場

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366