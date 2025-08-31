卡洛爾開砲響尾蛇賞道奇2連敗　大谷翔平熄火僅保送

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇31日（台灣時間）在主場迎戰響尾蛇，大谷翔平以指定打擊身分先發、擔任第一棒，不過3打數沒有安打，僅選到1次保送，最終道奇以1比6落敗，苦吞2連敗，國聯西區的龍頭優勢也被教士追近到僅剩1場勝差。

大谷首打席鎖定第一球出棒擊成二壘滾地球，第二打席遭到三振，第三打席則在無人出局、二三壘有人時擊出左外野飛球，可惜三壘跑者赫南德茲（Enrique Hernández）遭到觸殺出局，錯失得分機會。第七局兩出局後，他選到四壞球上壘，靠著後續隊友攻勢跑回1分。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在第二局投球時，褲子上甚至因不明原因染上血跡，不過依舊展現韌性，前五局繳出無安打內容，直到七局才被響尾蛇突破，最終7局用100球，被敲4安打失3分，奪6次三振。

兩隊激戰到7局下才靠著台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll）轟出陽春砲打破沉默，助響尾蛇打出氣勢，單局攻下3分，9局上追加3分，最終以5分差獲勝。卡洛爾全場4打數2安打，包含1轟，貢獻1打點、1得分。

道奇全場僅在七局靠著攻勢追回1分，無力追趕。反觀教士當日以12比3大勝雙城，讓雙方勝差縮小至1場，道奇在分區爭冠之路再度繃緊神經。

▲台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／達志影像／美聯社）