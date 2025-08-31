接掌獨行俠領袖新角色　陣中最老湯普森：多年未有的動力再燃

▲湯普森已是獨行俠陣中年紀最大球員。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

隨著唐西奇（Luka Dončić）轉戰洛杉磯湖人換來戴維斯（Anthony Davis），厄文（Kyrie Irving）因十字韌帶重傷預計缺席至2026年，達拉斯獨行俠新賽季陣容大幅改變。然而老將湯普森（Klay Thompson）不僅毫無擔憂，反而透露自己「多年來未曾如此有動力」。

湯普森近日在播客節目《Showtime With Michael Cooper》中表示，對於2025-26賽季深具信心與期待。他提到，「我真的相信我們會打得很好，當AD（戴維斯）健康時，他是這世代最強的大前鋒之一，若我們保持健康，我們擁有全NBA最強的前場深度。」

湯普森進一步強調，隨著羅素（D’Angelo Russell）加盟，球隊後場的強度也有所提升，「這支球隊讓我很興奮，老實說，我從沒想過自己會來到達拉斯，但這段過渡期非常棒，現在我是隊上年紀最大的人，這種變化真的很快，我得用聲音領導這些年輕人。」

這也代表他將在獨行俠扮演與勇士時期截然不同的角色，湯普森坦言，「過去在勇士我從沒真正當過領袖，但現在我有責任將我的總冠軍經驗傳遞給他們，讓大家明白這是一段旅程，你不能只說我們要奪冠，而是要每周努力，朝著60勝或50勝目標前進。季後賽是持久戰，關鍵是要在對的時間達到巔峰。」

訪談最後，他語氣堅定地表示，「我真的很期待這個球季，我現在就要去練球了，我已經很多年沒有這麼有動力過了。」