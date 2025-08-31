唐西奇歐錦賽砍39分破千分大關　斯洛維尼亞惜敗法國吞2連敗

▲唐西奇代表斯洛維尼亞國家隊出戰歐錦賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Dončić）今（31）日在歐洲籃球錦標賽對戰法國單場狂飆39分，雖無力阻止球隊以95比103吞下2連敗，但成功突破個人國家隊生涯4位數得分大關，為個人紀錄添上關鍵一筆。

唐西奇本場攻下全場最高的39分，另貢獻9助攻與8籃板，賽前他累計國家隊正式賽得分為983分，本場比賽後總得分正式突破千分，來到1011分。他本場罰球20中19，三分球也投進4記，全場效率值高達40。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Luka Dončić STUFFED the stat sheet vs. France:



39 PTS

9 AST

8 REB

4 3PM pic.twitter.com/YBjYtMvLOC — NBA (@NBA) August 30, 2025

唐西奇過去在各大國際賽中表現亮眼，2017歐錦賽拿下129分、2022年182分、2023年世界盃216分、2024奧運資格賽83分，而2021年東京奧運則獨拿143分，包括對阿根廷首戰的48分，另於2021年奧運資格賽繳出85分，2023年歐洲資格賽亦有100分進帳。

然而本場歐錦賽賽事勝利最終屬於法國隊，後衛法蘭西斯科（Sylvain Francisco）打出生涯代表作，攻下32分、7籃板、5助攻，且罰球12投全中，率領法國替補席以78比26壓倒性火力碾壓斯洛維尼亞板凳群。華盛頓巫師雙人組庫利巴利（Bilal Coulibaly）與薩爾（Alexandre Sarr）分別貢獻13分與12分，亞特蘭大老鷹新秀里薩希（Zaccharie Risacher）也進帳12分。

比賽前段雙方激戰難分，總計出現12次領先互換與15次平手，終場前4分鐘雙方戰成83平，但法國憑藉薩爾的防守影響力與亞布塞萊（Guerschon Yabusele）、奧科博（Elie Okobo）的關鍵得分打出8比0攻勢奠定勝基，並在禁區得分上以38比20佔盡上風，終場奪下勝利。

比賽末段出現小插曲，法國球員法蘭西斯科在勝負底定後仍攻框上籃，引發雙方球員一陣口角與推擠。

Luka Doncic: “At the end we shook hands. The point difference can be important, but we shook hands. I didn’t think he’d go & score again”



French captain Guerschon Yabusele: “Every basket counts. Luka's mistake of wanting to shake hands when it should be up to the offense” pic.twitter.com/W7HN9hRhJJ — New York Basketball (@NBA_NewYork) August 30, 2025

斯洛維尼亞目前在D組吞下2連敗，首戰亦以95比105敗給波蘭，唐西奇當場亦砍下34分。法國則以2勝0敗穩居不敗之身，下一戰將對上以色列；斯洛維尼亞則將面對比利時，盼能重振旗鼓保住晉級希望。