向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

▲道奇主播發布兒子觀賽影片萌翻全場。（圖／IG:stephennelson）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇的主播，難得從平時不同的位置分享觀賽心得，意外捕捉到超萌場景。當大谷翔平在場邊熱身時，一名小男孩隔著防護網興奮地揮手致意，畫面曝光後立刻讓美國球迷直呼「可愛到爆」、「這位置太完美了！」

發布這段溫馨畫面的，是道奇主場轉播單位「SportsNet LA」的主播尼爾森（Stephen Nelson）。他在個人Instagram公開兩個兒子到道奇球場觀賽的身影，畫面中，小朋友見到在打擊區準備的大谷翔平，一邊吃零食一邊興奮揮手打招呼，模樣萌翻全場。

尼爾森在貼文寫道：「這兩個小傢伙正在為『Dahjuhz』加油。要超越從播報席看到的風景已經很難了，更別說球場頂層的視野，但看到他們如此開心、全神貫注，真的太美好了。」其中「Dahjuhz」是孩子們還發不清楚「Dodgers」時的可愛發音。

過去尼爾森常在社群分享自己播報時的片段，這次換成家人觀賽的可愛身影，馬上收穫滿滿留言：「太可愛了」「好喜歡這畫面」「真正的小小藍軍粉絲」「愛死這個座位了」「太美好了!!!」