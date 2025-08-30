統一「火球男」尹柏淮突受傷最嚴重可能TJ　60人多一名額誰補上？

▲統一獅投手尹柏淮。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅二軍投手傳出傷情，尹柏淮29日中繼登板後手肘不適，經初步檢查發現傷勢嚴重，總教練林岳平表示，將不會讓他註冊在60人名單內。意味著60人名單多一名額，31日將確定人選。

尹柏淮29日對悍將二軍登板，投0.2局，被敲1安打，送出1次保送，退場後感覺手肘不適。餅總30日談到60人註冊名單時指出：「本土投手還會再刷掉一位，就是在名單內的尹柏淮，他應該傷得不輕。這是昨天比賽中發生的，在二軍投完就受傷了。」

不過目前尹柏淮的手肘仍腫脹，暫時無法進行MRI核磁共振檢查。餅總說：「嚴重的話可能需要動Tommy John手術。」

尹柏淮在2022年第五輪加盟統一獅，最快球速能飆破150公里，曾被譽為統一獅的「平良海馬」。去年曾在一軍出賽13場，防禦率7.90；今年則尚未有一軍出賽紀錄。

餅總進一步表示，今年剛簽約的新秀都不會註冊在60人名單內。而目前獅隊除新秀外，不在60人名單的還包括投手阮裕智、鄭澔、楊強森、李嘉祥，內野手全紹凱、林益全，以及外野手陳維祥。隨著尹柏淮受傷，將空出一個名額，原本「7搶2」的情況，變成「7搶3」，最終名單將在31日確定。