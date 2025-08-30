運動雲

>

統一「火球男」尹柏淮突受傷最嚴重可能TJ　60人多一名額誰補上？

▲統一獅投手尹柏淮。（圖／記者楊舒帆攝）

▲統一獅投手尹柏淮。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅二軍投手傳出傷情，尹柏淮29日中繼登板後手肘不適，經初步檢查發現傷勢嚴重，總教練林岳平表示，將不會讓他註冊在60人名單內。意味著60人名單多一名額，31日將確定人選。

尹柏淮29日對悍將二軍登板，投0.2局，被敲1安打，送出1次保送，退場後感覺手肘不適。餅總30日談到60人註冊名單時指出：「本土投手還會再刷掉一位，就是在名單內的尹柏淮，他應該傷得不輕。這是昨天比賽中發生的，在二軍投完就受傷了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過目前尹柏淮的手肘仍腫脹，暫時無法進行MRI核磁共振檢查。餅總說：「嚴重的話可能需要動Tommy John手術。」

尹柏淮在2022年第五輪加盟統一獅，最快球速能飆破150公里，曾被譽為統一獅的「平良海馬」。去年曾在一軍出賽13場，防禦率7.90；今年則尚未有一軍出賽紀錄。

餅總進一步表示，今年剛簽約的新秀都不會註冊在60人名單內。而目前獅隊除新秀外，不在60人名單的還包括投手阮裕智、鄭澔、楊強森、李嘉祥，內野手全紹凱、林益全，以及外野手陳維祥。隨著尹柏淮受傷，將空出一個名額，原本「7搶2」的情況，變成「7搶3」，最終名單將在31日確定。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽　球團：累積經驗

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽　球團：累積經驗

張肇元開轟「雄鷹單局灌6分」10：5逆轉勝　桃猿吞4連敗

張肇元開轟「雄鷹單局灌6分」10：5逆轉勝　桃猿吞4連敗

兄弟2023首輪林暉盛迎來一軍首先發　平野惠一：這是他的機會

兄弟2023首輪林暉盛迎來一軍首先發　平野惠一：這是他的機會

瞄準特定人士「惡意訊息」　樂天桃猿發表強烈譴責

瞄準特定人士「惡意訊息」　樂天桃猿發表強烈譴責

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

熱門新聞

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

2貝茲爆料道奇修羅場

3布雷克投得好卻未必會留？

4NBA雷納德現身桃園巨蛋　說台語打給厚

5打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的

最新新聞

1雲豹新賽季主場搬家　將前進健行科大

2悍將連6季敗多勝少陳金鋒說加油！

3NBA雷納德現身　高錦瑋、林信寬也追星

4統一「火球男」尹柏淮突受傷最嚴重可能TJ

5台灣啤酒新生扛勝利11比5擊敗高雄大學

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

燈光亂閃3分鐘！羅戈一度擔心受影響　感謝岳東華攻守相挺

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李珠珢「聖誕裝＋吊帶絲襪」 性感辣跳中場舞大放福利！

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366