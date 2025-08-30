運動雲

年齡無法抗衡！喬科維奇坦言憂慮身體　仍憑韌性挺進美網16強

▲塞爾維亞世界網壇傳奇選手喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾維亞世界網壇傳奇選手喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2025美國網球公開賽男單第3輪焦點戰，塞爾維亞世界網壇傳奇選手喬科維奇（Novak Djokovic）在經歷前2輪外界對體能疑慮的討論後，30日上午在亞瑟.艾許球場（Arthur Ashe Stadium）展現更佳狀態，以6比4、6比7（4）、6比2、6比3擊退英國好手諾里（Cameron Norrie），挺進16強。

 喬科維奇開局火力全開，首盤發球局僅丟兩分，擊出17記致勝球，但喬帥在5比4準備迎接發球勝盤局前，以一次尷尬的網前反拍動作拉扯到下背部；他隨即走下場外，進入更衣室接受ATP物理治療師Clay Sniteman的治療，讓現場觀眾為其捏把冷汗。

第二盤首個換邊時，喬科維奇再度接受治療。不過之後他逐漸擺脫不適，恢復流暢發揮，全場他擊出51記致勝球，其中包括18記ACE球，創下他在法拉盛球場的個人最佳紀錄。

賽後，喬科維奇坦言：「嗯，還好啦，比賽中總有起伏……你不會想把太多訊息透露給正在收看、收聽的對手；我很好啊，兄弟，我依舊年輕、依舊強壯，這裡是紐約，就算身體有些感覺，但這片球場上的能量會完全蓋過去。」

這場勝利讓喬科維奇寫下個人在硬地大滿貫第192場勝利紀錄，但他在賽後仍語帶憂慮；接受ESPN訪問時，他直言：「老實說，我的確有點擔心，現在的我，比以往任何時候都更在意身體，雖然我對身體保養一向非常嚴謹，也花很多時間在場內場外確保身體能夠保持狀態、恢復良好；但你知道，年齡就是年齡。你無法對抗它。」

他進一步說：「所以一切都不同了，我必須調整訓練方式，有時候比賽之間甚至不會練球，因為我和團隊討論後，認為長遠來看恢復比額外擊球更重要，所以或許明天就是如此，我們還得再討論，重點放在恢復，為下一場做好準備。」

談到目前的恢復作息，他強調比以往更加耗時：「其實比年輕時還多，只是為了跟上年輕人的腳步，我必須每天多花額外幾小時。不論是按摩、各種恢復機器、睡眠或營養，一切都要考慮，尤其當比賽進入後期階段。」

喬科維奇也補充：「年輕選手上場時是滿油箱，而我常常像是半空油箱，所以我會努力改變這種情況，但身體的反應不可預測，不過有一點是肯定的，我永遠會竭盡所能，把最後一滴能量用盡，盡可能走得最遠。」

比賽中，諾里展現頑強鬥志，全場擊出44記致勝球，其中27記來自正手火力。然而他最終仍吞下敗仗，至今在大滿貫對戰前十選手的紀錄仍為0勝11敗，對喬科維奇的交手紀錄則來到0勝7敗。

對於自己本場表現，喬科維奇也滿意的說：「總體而言，這大概是我在本屆賽事中發球表現最好的一場，當然，我很高興，因為這大概是比賽中最重要的擊球之一，所以我很滿意自己今天的執行。」

晉級16強後，喬科維奇將面對德國老將史特魯夫（Jan-Lennard Struff），後者以直落三盤淘汰2024年準決賽選手蒂亞福（Frances Tiafoe）。喬科維奇過往對史特魯夫保持7勝0敗。

這位7度Nitto ATP總決賽冠軍、累計428週世界第一的傳奇球王，籤表預計在8強可能迎戰地主強敵弗里茨（Taylor Fritz），4強則可能碰上西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）；喬科維奇上一次奪下大滿貫正是在2023年的美網，當時拿下了個人第24座大滿貫金盃。

