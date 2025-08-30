貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

▲道奇克蕭。（圖／達志影像／美聯社）
記者胡冠辰／綜合報導
洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）近日在主持的Podcast節目《On Base with Mookie Betts》中，與隊友史密斯（Will Smith）一同揭露了一段與王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）的「修羅場」回憶；兩人異口同聲表示，在比賽中面對克蕭情緒失控的時刻，他們都曾陷入兩難，甚至「不想走上投手丘」。
節目一開始，貝茲詢問史密斯與投手群的互動，還談及他去年3月簽下10年1億4000萬美元的延長合約細節。不過，話鋒一轉，貝茲提到了道奇最資深的老大哥——克蕭。
「特別是在比賽中被打了幾支安打的時候，他會顯得很煩躁，甚至真的會動怒，」貝茲直言，「我記得有一次，我們一起走上投手丘，當時我和史密斯互看一眼，眼神都在問：誰要開口說話？」
聽到這段回憶，史密斯當場笑出聲，並說出當時的心境：「我是真的很不想走到那裡（投手丘），但因為你（貝茲）先往克蕭那邊走過去。」
他還補充說，最後似乎是被貝茲「推」去面對克蕭：「那感覺就像是，貝茲，你應該有話要說吧？我可什麼也沒有。」
提到克蕭的怒氣，大家仍記憶猶新。就在7月20日對釀酒人之戰，他在5局途中被打5支安打、失3分（1分自責）後退場，隨即在休息區怒摔手套與球帽，甚至痛擊電風扇，美媒也猜測他是因隊友守備失誤頻頻而氣炸；不過，賽後克蕭僅冷冷的說：「沒什麼好說的，就到這裡吧，謝謝。」隨即結束訪問。
雖然克蕭的火爆情緒讓人頭疼，但史密斯同時也是他重要的「戰友」，7月2日對白襪之戰，克蕭完成生涯第3000次三振，史密斯正是當場蹲捕的捕手。
「他是不屈不撓的人，（那些怒火）都是在競爭中自然產生的，」史密斯最後強調，「在本壘後方，我能看到他做的每一件事，理解打者的反應，學習什麼有效，這幾年下來，我們在大多數情況下都能達到相同的理解，我覺得我們現在建立起相當不錯的關係。」
