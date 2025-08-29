打爆柯威士！李凱威4安領軍擊敗兄弟 週五大巨蛋首破2萬人

▲李凱威。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍29日對戰中信兄弟，《hololive night》主題日首戰，周五在大巨蛋吸引21,089人進場，創下中職周五例行賽最高票房紀錄，首次破兩萬人。味全火力全開，前兩局就打爆兄弟洋投柯威士，李凱威4安打，貢獻2打點、3得分最終以9比3獲勝。

味全龍首局李凱威掃出安打，吉力吉撈再補上二壘安打，形成得點圈機會，靠著陳子豪的滾地球先馳得點。兄弟2局上隨即反攻，江坤宇、高宇杰、岳東華連續安打，反超為2比1。

龍隊2局下再度攻破柯威士，蔣少宏、曾聖安連續安打，郭天信選到保送，李凱威適時安打攻下2分，再度要回領先。陳子豪追加安打送回1分，朱育賢也建功再添1分，比分擴大至5比2。隨後，跑者利用右外野失誤攻佔二、三壘，劉基鴻敲安打貢獻2打點。

經過一輪猛攻後，兄弟柯威士退場，由謝榮豪接替，但仍持續遭到狙擊。張政禹敲安打、蔣少宏再補二壘安打，龍隊再添2分，將比分擴大至9比2。兄弟在8局上靠著王政順、曾頌恩敲安打帶動下追回1分。

兄弟洋投柯威士僅投1.2局，被敲8支安打，失8分（7分責失），未滿2局就被KO退場。近3場先發都未投滿4局且都有失分，防禦率暴升至15.26。