U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

▲U18中華隊，游能茗（左）與帕蘇拉‧塔基斯利尼安（右）。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18中華隊29日在沖繩展開首場練習賽，對手是日本社會人球隊Enagic。此役帕蘇拉‧塔基斯利尼安火力全開，單場敲出4支安打、貢獻3打點，而且與游能茗並列成為球隊的「字母哥」焦點。

中華隊由鍾亦恩掛帥先發，但首局就陷入亂流，被敲7支安打（含1轟），再加上3次保送，狂失8分，開局即陷苦戰。隨後陳世展登板，才暫時止血。

中華隊在2局下展開反攻，江庭毅敲安打後，張育豪補上二壘安打，許書誠再以高飛犧牲打送回1分。接著帕蘇拉掃出三壘安打，一口氣打回2分。4局下曾聖恩、帕蘇拉連線安打再添1分；5局下張育豪再度擊出二壘安打，清壘攻下3分。此役開路先鋒帕蘇拉單場4安打、3打點，張育豪則貢獻兩支二壘安打、3打點，表現同樣亮眼。儘管中華隊一路苦苦追趕，最終仍以7比12落敗。

除了場上表現，帕蘇拉‧塔基斯利尼安的原住民姓名也成為焦點。比賽初期，沖繩球場記分板僅以片假名「帕」標示，經提醒後才修正為完整的「帕蘇拉」。其英文拼音為「PASULA TAKISLINIAN」。另一位焦點游能茗小時候因為爸媽工作關係，在美國出生、住到6歲才回到台灣，因擁有台美雙重國籍，球衣上也繡上完整護照拼音「MARWIN NANMIN YU」，兩人的球衣格外引人注目。

中華隊30日將與沖繩電力交手，隨後休息一天並安排參訪行程。9月1日起，將再對上大開發以及U18美國隊，合計進行4場比賽，把握機會以賽代訓。

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）