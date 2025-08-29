華僑逆轉豐商闖登峰造極冠軍戰　林立瑋再見攔網建功

▲華僑高中林立瑋 。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025登峰造極青年排球邀請賽今（29日）進入倒數第二天，男子組四強激戰上演驚險戲碼。華僑高中與豐原高商爭奪冠軍門票一路鏖戰到決勝第5局，華僑在一度5比10落後的險境下，靠著林立瑋關鍵殺球與再見攔網，以18比16完成驚天逆轉，明日將與屏榮高中爭奪冠軍。

雙方前4局互有來回，華僑先聲奪人連下兩局（25比13、25比17），卻被豐商強勢扳回（25比16、25比20），將戰線拖入決勝局。華僑在第5局一度陷入5比10落後，眼看局勢不利，但憑藉對手接發球失誤與全隊無畏的拚勁逐步追分，最終上演戲劇性逆轉。

▲華僑高中林立瑋。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

豐商兩度拿下賽末點（14比13、15比14），都被華僑頑強化解。關鍵時刻，林立瑋先以重扣超前，隨後再見攔網鎖定勝局，全場氣氛沸騰。華僑隊長黃品諺賽後坦言，原本連下兩局想快點收尾，但舉球員受傷打亂節奏，「我就跟大家說，我扛。」至於新學年度，他笑說希望一切順順利利，不多做想像。

除了學校對抗，賽會特別安排「公益明星表演賽」，明（30日）中午12點由臺北鯨華隊迎戰公益明星隊。明星隊由錢薇娟領軍，田依甯擔任管理，成員包括許得寪、坂本宗華、潘君侖、吳霏、比利、正義、於成炘、彭小刀、林家佑、無尊、林輝瑝、漢之，將帶來熱鬧對決。

本屆賽事邁入第四屆，由中華文化教育暨體育交流促進會主辦，獲教育部體育署與中華民國排球協會指導。最後一天賽程將持續開放免費入場，並於YouTube全程直播。

▲華僑隊長黃品諺 。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）