洋將少見紀錄！布雷克達中職50勝　不想831大限事情：已全力以赴

▲布雷克好投壓陣、林安可單場4安 統一獅7比2賞給富邦悍將5連敗。（圖／統一獅提供）



記者胡冠辰／新莊報導

統一獅洋投布雷克29日在新莊球場面對富邦悍將繳出6.2局失2分（1分自責）的優質先發，成功幫助球隊以7比2奪勝，更拿下個人在中職生涯的第50場勝投；對於這一重要時刻，布雷克坦言：「其實是鬆了一口氣，也很慶幸自己持續相信自我。」

賽後受訪時，布雷克難掩情緒，坦言這第50勝讓他感到欣慰，但也帶著一絲遺憾：「有點覺得說比較無奈就是沒有早一點來（指50勝），中間這段過程是比較辛苦一點，但很很慶幸自己有持續相信自己的能力，相信自己在做的調整跟團隊的幫助，幫助我拿下這第50勝，所以還是很開心。」

接著他透露，今年的表現起伏大，不少場次明明內容不差，卻因為細節沒掌握好，導致數據未能反映真實狀況，「我覺得今年很多場表現沒有達到自己的預期，有些比賽其實投得還不錯，但結果就是不如人意，」布雷克坦言自己一度「偏離了最好的自己」，也承認曾對自身狀態感到迷失。

這場比賽對布雷克而言，不只是勝利，更是心態上的轉捩點，他表示，最大的轉變來自於「回歸原點」的思維調整「今天最大的調整就是用直球主動進攻好球帶，不去鑽牛角尖、不去想太多，我讓打者打我想讓他們打的球，而不是刻意去閃避對決。」

8月31日即將迎來洋將登錄大限，外界也關注布雷克是否會繼續留在球隊陣中，對此他展現極高的職業態度與成熟心境：「我知道球隊有很多考量，我也理解，但我能掌握的，就是今天在場上展現出最好的自己。」

布雷克最後也補充表示，雖然下半季表現不如預期，他仍選擇專注於當下的每一場比賽：「今天上去就是顯現最好的自己，其他的決定那些，不是我能控制的，就是讓他順其自然；以表現來講，我今年上半季其實還可以，可是下半季確實就是狀態沒有那麼好，所以我的想法還是專注在比賽上，面對今天這一場比賽，其他的東西就是讓他們順其自然。」