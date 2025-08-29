運動雲

正午36度！簡子恩笑稱不適應桃園　想學習陳冠宇控球、抗壓性

▲▼崑山科大先發投手簡子恩。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲崑山科大先發投手簡子恩。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉 / 桃園報導

桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽今（29）日在大園棒球場火熱開打，崑山科大先發投手簡子恩本場主投5局用61球，失1分，有3次三振。賽後他透露，自己最喜歡的球員是樂天桃猿陳冠宇，希望能學習他的控球與抗壓性。

崑山科大位於台南市永康區，簡子恩此役遠征桃園披掛先發，投球時氣溫高達36度，賽後他笑稱，其實有點不習慣北部天氣，「感覺（跟台南）熱的方式不太一樣。」

簡子恩在第5局失本場唯一1分，是否因為天氣炎熱導致丟分？他坦言不是，「是因為情緒不太穩定，我就想用力丟球，後面放開之後，丟球有比較輕鬆。」

為何情緒不穩？簡子恩表示是因為裁判判決與心理預期不同，「有一些邊邊角角的好球沒有撿，就有一些爭論動作，越來越多顆之後，情緒就有點起來。」

簡子恩情緒的浮躁，捕手搭檔洪家晟也有發現，簡子恩透露，「他跟我說『放開來就好』，這場比賽是大家一起比，不要把責任扛這麼重。」

目前大二的他表示，面對與高中不同層級的對手，強度的確有差，「上到大學，每一隊的打者對壞球的判斷都更好，不會去打很偏的壞球。」

簡子恩的偶像是中華職棒樂天桃猿的救援左投陳冠宇，「他丟球很順，動作很流暢，心臟也很大顆。」簡子恩期許自己能從陳冠宇身上學到控球與抗壓性。

關鍵字： 桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽桃園盃崑山科大明新科大

