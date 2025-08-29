林岳平點評牛棚左投布局　李軍是意外之喜、盼更多戰力競爭

▲統一獅總教練林岳平。（圖／統一獅提供）



記者胡冠辰／新莊報導

統一獅隊近期戰績回穩，牛棚戰力尤其受到關注，特別是兩位左投辛俊昇與李軍的穩定表現；總教練林岳平在29日賽前受訪時坦言，李軍的崛起屬於「意外收穫」，並強調球隊在左投配置上仍需深化，長遠來看需要更多人選投入競爭，才能建立健康的輪替與汰換制度。

李軍今年賽季出賽15場，皆為後援出賽，總計15.1局被敲17支安打，防禦率2.93、WHIP1.43；辛俊昇本賽季同是以後援身份出賽15場，1勝0敗、16.1局被打7支安打，防禦率1.10、WHIP0.67。

談及從6月上來的兩位左投，林岳平坦言：「本來就是希望牛棚有左投戰力，但原本規劃裡只有辛俊昇，」對於李軍的表現，餅總表示驚喜，「李軍是今年目前來看，新的收穫，這也是當初希望可以在左投戰力上有所支撐的收穫。」

儘管外界認為擁有兩位穩定左投是「幸福的事」，林岳平卻有不同看法：「這是不對的事情，」他直言，職業球隊的牛棚左投不該只有2人，「應該是要有4個、5個下去競爭，才有汰換的空間，如果只有兩個，一旦狀況不好，根本沒有辦法輪替。」

林岳平最後也指出，李軍的出現對球隊戰力起到關鍵作用，但更重要的是持續性的開發，「我們會希望球隊能多開發出可以競爭的投手，未來才能有源源不絕的新戰力來銜接。」