桃園盃崑山科大7比1強壓明新科大　陳該發盼簡子恩調整心態

▲▼崑山科大教練陳該發。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲崑山科大教練陳該發。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉 / 桃園報導

崑山科大2年級投手簡子恩今（29）日在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽展現壓制力，主投5局僅失1分；打線則在4局下單局灌進4分奠定勝基，終場以7比1擊退明新科大，順利收下勝利。

簡子恩首局登板即送出3上3下；第2局挨巫承栩安打，面對林嘉誠投出保送，隨後成功化解危機；第3局除了對林孝恩投出觸身外，其餘打者也全數解決。

4局下，崑山科大靠著藍廷恩率先安打，邵皓展觸身球，後續林晁震、汪凱威的安打，以及洪家晟的保送，單局進帳4分。

5局上2出局，溫俊恩選到保送上壘，林孝恩擊出中外野深遠三壘安打，追回1分，比數改寫為4比1。

崑山科大下半局即反攻，藍廷恩、蔡亞伯選到保送，邵皓展、林晁震敲安追回1分。

6局下，頭2棒洪家晟、汪凱威保送上壘，王宥閎擊出安打，藍廷恩挨觸身球，該局添2分保險，終場就以7比1結束，崑山科大獲勝。

賽後崑山科大教練陳該發談到先發投手簡子恩，先肯定他的好表現後，期許他能夠調整心態，「裁判有時候好壞球會不太一樣，他的情緒會被影響。」

陳該發透露，「我第一次上去就跟他說，『你越這樣，裁判就會越⋯』其實就投給他打就好，後面還有7個隊友在幫你守備。」

關鍵字： 桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽桃園盃崑山科大明新科大

