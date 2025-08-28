運動雲

燈光亂閃3分鐘！羅戈一度擔心受影響　感謝岳東華攻守相挺

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟洋投羅戈今（28日）在大巨蛋先發對樂天桃猿，首局雖遭林承飛轟出3分砲，但隨後迅速回穩，主投6局失3分奪下本季第9勝，幫助球隊以8比6逆轉勝出，收下2連勝。羅戈賽後受訪時表示，雖然開局不理想，但能夠穩住後面5局，才是最關鍵的地方。

▲羅戈 。（圖／中信兄弟提供）

▲羅戈 。（圖／中信兄弟提供）

羅戈說，「對樂天已經交手很多次，對方一定對我很熟悉，我就是繼續執行自己的投球策略。第一局雖然掉3分，但最重要是後面有守下來，幫助球隊守住比賽。」

比賽2局上因燈光閃爍一度暫停，他坦言當下確實有擔心影響節奏，「本來想說可能對我不好，會讓身體節奏跑掉，但還好最後還是專注在每一個打者，無論場上發生什麼事，最重要是專心在解決打者。」

這是他近一個月來首度奪勝，他笑著說並不會特別在意，「棒球比賽就是這樣，有輸有贏。之前一個月沒有勝投，可能只是剛好沒輪到我拿，但我每次上場都是盡全力，相信隊友也是，也相信隊友上場都是盡全力，只是前一陣子剛好沒拿勝投而已。」

岳東華今天攻守都有發揮，甩開上一次在他先發時發生的失誤陰霾，羅戈說，「身為職棒選手，他一直是非常棒的選手，在他面前也會對他脫帽致敬。就像我今天第一局被轟全壘打，沒有人想要失誤，但比賽什麼都有可能發生。最重要的是往前看、繼續加油。我們是一個團隊，隊友失誤時，我們就去cover、去彌補、去支持。」

其中5局岳東華雙殺守備幫助他化解失分危機，羅戈印象深刻，「可能今天結果不好，但明天結果會很好，每天可能前面有失誤，但後面就會有很好表現。」

關鍵字： 中信兄弟羅戈樂天桃猿棒球勝利影音

