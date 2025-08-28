運動雲

>

羅戈挨轟後回穩+許基宏炸2分砲　兄弟8比6逆轉賞桃猿3連敗

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今天在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿，雖然首局先遭林承飛轟出3分砲陷入落後，但2局下火力全開灌進5分反超，終場以8比6收下勝利，拿下2連勝，桃猿苦吞3連敗。

兄弟先發投手羅戈此戰主投6局，被敲5安失3分，首局失手後隨即回穩，最終在隊友火力支援下奪下本季第9勝。猿隊本土投手黃子鵬僅投1.2局就被擊潰，單局狂失5分退場，苦吞本季第7敗，也寫下今年個人最短先發紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽2局上曾因中外野燈光閃爍導致暫停約3分鐘，味全龍球團隨後聲明，坦承因廠商操作失誤所致，並向球迷與雙方球隊致歉。

兄弟打線在2局下展開反攻，江坤宇敲出適時安打追回2分，高宇杰補上追平安，隊長王威晨再補上2分打點安打，單局一舉逆轉戰局。7局下，許基宏面對前隊友陳柏豪，轟出本季第16發全壘打，帶回2分。

8局下，高宇杰高飛犧牲打率隊再下一城。

羅戈退場後，兄弟「泡麵組」呂彥青、李振昌接手後援，順利守成，謝榮豪9局登板，一二壘有人時又投出保送，僅解決1人留下滿壘退場，吳俊偉臨危受命上場，被陳晨威擊出安打，失掉2分，隨後面對林立，製造滾地球，對決林智平時，出現暴投丟1分，隨後立刻回穩，再見三振，順利守住危機，幫助球隊以8比6奪勝。

▲羅戈 。（圖／中信兄弟提供）

▲羅戈 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 棒球中信兄弟樂天桃猿台北比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

陳晨威比賽大落後舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：比賽中要避免

陳晨威比賽大落後舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：比賽中要避免

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

大巨蛋「光害」干擾兄弟桃猿之戰　味全龍致歉：廠商操作失誤

大巨蛋「光害」干擾兄弟桃猿之戰　味全龍致歉：廠商操作失誤

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

樂天桃猿洋將底定　霸鉧德遭註銷

樂天桃猿洋將底定　霸鉧德遭註銷

【這回答超圈粉】 #李多慧 聊 #太妍 人氣差別…網讚：誠實又可愛！

熱門新聞

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

陳晨威比賽大落後舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：比賽中要避免

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

大巨蛋「光害」干擾兄弟桃猿之戰　味全龍致歉：廠商操作失誤

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不是球團不帶阿杰！Josh不想看到他

2MLB運動家隊突取消台灣少棒總教練開球

3陳晨威舉毛巾放閃　古久保覺得不太妥

4樂天桃猿登門拜訪台南Josh

5「光害」干擾猿象戰　味全龍致歉

最新新聞

1平野肯定岳東華攻守　重話點名謝榮豪

2中山工商首敗　登峰造極賽龍頭大亂鬥

3燈光亂閃！羅戈慶幸沒被打亂節奏

4台塑盃網球賽　非種子陳彥丞晉級八強

5羅戈回穩+許基宏轟！兄弟賞猿3連敗

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

李博登壓制桃猿打線　平野惠一點名「優勢展現得非常好」

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366