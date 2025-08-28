羅戈挨轟後回穩+許基宏炸2分砲　兄弟8比6逆轉賞桃猿3連敗

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今天在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿，雖然首局先遭林承飛轟出3分砲陷入落後，但2局下火力全開灌進5分反超，終場以8比6收下勝利，拿下2連勝，桃猿苦吞3連敗。

兄弟先發投手羅戈此戰主投6局，被敲5安失3分，首局失手後隨即回穩，最終在隊友火力支援下奪下本季第9勝。猿隊本土投手黃子鵬僅投1.2局就被擊潰，單局狂失5分退場，苦吞本季第7敗，也寫下今年個人最短先發紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽2局上曾因中外野燈光閃爍導致暫停約3分鐘，味全龍球團隨後聲明，坦承因廠商操作失誤所致，並向球迷與雙方球隊致歉。

兄弟打線在2局下展開反攻，江坤宇敲出適時安打追回2分，高宇杰補上追平安，隊長王威晨再補上2分打點安打，單局一舉逆轉戰局。7局下，許基宏面對前隊友陳柏豪，轟出本季第16發全壘打，帶回2分。

8局下，高宇杰高飛犧牲打率隊再下一城。

羅戈退場後，兄弟「泡麵組」呂彥青、李振昌接手後援，順利守成，謝榮豪9局登板，一二壘有人時又投出保送，僅解決1人留下滿壘退場，吳俊偉臨危受命上場，被陳晨威擊出安打，失掉2分，隨後面對林立，製造滾地球，對決林智平時，出現暴投丟1分，隨後立刻回穩，再見三振，順利守住危機，幫助球隊以8比6奪勝。

▲羅戈 。（圖／中信兄弟提供）

