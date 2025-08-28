運動雲

>

道奇成為本季首支3連戰橫掃紅人球隊　羅伯斯回顧全場比賽

▲▼道奇總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（28）日於主場迎戰辛辛那提紅人，逆轉以5比1獲勝，豪取近期4連勝，並成功完成本季對紅人的首次3連戰橫掃。這場比賽，投手與打線雙雙發揮關鍵作用，為球隊帶來重要勝利，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後回顧全場比賽。

先發投手大谷翔平主投5局僅失1分，拿下自2023年8月以來、相隔749天的勝投。打線方面，第4局面對落後1分的局面，E.赫南德茲（Enrique Hernández）與拉辛（Dalton Rushing）接連擊出帶有打點的安打，單局攻下4分完成逆轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8局下，近期陷入低潮的康佛托（Michael Conforto）也敲出本季第10轟，追加保險分，為勝利奠定基礎。

賽後羅伯斯表示，「E.赫南德茲在2好1壞的情況下，能把變速球打穿中線拿下2分，這一擊意義重大。」他也特別提到帕赫斯（Andy Pages）的表現，「即使球數陷入不利，他也能穩穩把球打向右外野，是非常成熟的打擊內容。」

他接著說，「比賽末段能再追加1發全壘打，加上又選到四壞球，整體來說，我們今天的攻擊連貫性很出色。」

紅人本場派出主力左投羅多洛（Nick Lodolo）先發，對此羅伯斯坦言，「羅多洛是非常優秀的投手，開局我們受到他的壓制，有點難組織攻勢，但最後能在壓力下得分，意義重大。」

他也強調，「這次橫掃紅人對我們來說非常有價值，畢竟紅人本季還沒有在3連戰中被橫掃過，我們能成為第1支做到的球隊，這樣的勝利非常值得肯定。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

熱門新聞

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1MLB運動家隊突取消台灣少棒總教練開球

2不是球團不帶阿杰！Josh不想看到他

3樂天桃猿登門拜訪台南Josh

4NBA球星唐斯訪台　下午出席大溪3對3

5失誤同時地震　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

最新新聞

12026早安台北路跑　噴射機阿嬤女力出擊

2克拉術國際錦標賽　9月27日台北開打

3林昱珉連3場失控後找回節奏！

4東園開球突喊卡　樂天女孩送暖

5邁阿密國際闖進聯盟盃決賽

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

李博登壓制桃猿打線　平野惠一點名「優勢展現得非常好」

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366