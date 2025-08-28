道奇成為本季首支3連戰橫掃紅人球隊　羅伯斯回顧全場比賽

▲羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（28）日於主場迎戰辛辛那提紅人，逆轉以5比1獲勝，豪取近期4連勝，並成功完成本季對紅人的首次3連戰橫掃。這場比賽，投手與打線雙雙發揮關鍵作用，為球隊帶來重要勝利，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後回顧全場比賽。

先發投手大谷翔平主投5局僅失1分，拿下自2023年8月以來、相隔749天的勝投。打線方面，第4局面對落後1分的局面，E.赫南德茲（Enrique Hernández）與拉辛（Dalton Rushing）接連擊出帶有打點的安打，單局攻下4分完成逆轉。

8局下，近期陷入低潮的康佛托（Michael Conforto）也敲出本季第10轟，追加保險分，為勝利奠定基礎。

賽後羅伯斯表示，「E.赫南德茲在2好1壞的情況下，能把變速球打穿中線拿下2分，這一擊意義重大。」他也特別提到帕赫斯（Andy Pages）的表現，「即使球數陷入不利，他也能穩穩把球打向右外野，是非常成熟的打擊內容。」

他接著說，「比賽末段能再追加1發全壘打，加上又選到四壞球，整體來說，我們今天的攻擊連貫性很出色。」

紅人本場派出主力左投羅多洛（Nick Lodolo）先發，對此羅伯斯坦言，「羅多洛是非常優秀的投手，開局我們受到他的壓制，有點難組織攻勢，但最後能在壓力下得分，意義重大。」

他也強調，「這次橫掃紅人對我們來說非常有價值，畢竟紅人本季還沒有在3連戰中被橫掃過，我們能成為第1支做到的球隊，這樣的勝利非常值得肯定。」